RD lidera región en gasoductos y regasificadoras (OPINION)

Por PEDRO CABA

Con tres regasificadoras, República Dominicana lidera a toda Centroamérica y el Caribe en procesamiento y almacenamiento de GLN-gas natural licuado como fuente de producción energética y se convierte en nodo de distribución para toda la región y partes de Sudamérica.

Tiene uno desde la localidad de Andrés hasta el Gran Santo Domingo y otro desde Andrés hasta San Pedro de Macorís. Ambos son los más extensos de la región, y cuentan con más de 100 kilómetros en total.

De las tres regasificadoras de GLN con que cuenta el país, una de ellas en estado avanzado de construcción en astillero, dos se encuentran en el Cibao pasando éste a ser competidor con el otro nodo de exportación gigantesco de AES-Andrés en el Este, con capacidad de almacenamiento propio 160 mil metros cúbicos al que se le suma 120 mil metros cúbicos de AES-Energás. En total 280 mil metros cúbicos.

Este centro regasificador y almacenador de AES-Energás es más grande que la disponibilidad total de Centroamérica: Panamá 160 mil metros cúbicos y Nicaragua y Guatemala con 60 mil metros cúbicos cada una.

AES-Energás es sólo superada en el país por la dos unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) del Cibao, Energía 2000 de 125 mil metros cúbicos y la de Manzanillo Gas and Power de 200 mil metros cúbicos. En total 325 mil metros cúbicos.

Con la extraordinaria capacidad regasificadora y almacenamiento de la combinación AES-Andrés y Energás (50% CEPEM y 50% AES) y las facilidades portuarias existentes se ha convertido en el nodo exportador en estos momentos hacia países como Puerto Rico, la misma Panamá y otros destinos caribeños y centroamericanos.

De hecho, AES-Andrés es la suministradora de GLN, además de su planta de generación de 300 megavatios en Boca Chica, del parque generador Los Minas de poco más de 300 megas y de las dos flotantes en el Ozama de Seaboard-Transcontinental Capital de 260 megavatios. También suministra GLN para el gigantesco parque generador de San Pedro de Macorís de 430 megavatios de las dos Quisqueyas, de lo más de 300 megavatios de CEPEM, además de otros consumidores más pequeños generadores también e industrias que han sustituido el GLP por GLN.

AES con su gasoducto desde Andrés hasta el Gran Santo Domingo cruzando el río Ozama de unos 80 kilómetros de extensión al que se le agrega el gasoducto de Enadom (asociación de AES y Energás) de Andrés a San Pedro de Macorís con sus 50 kilómetros de extensión, constituyen ambos la más extensa red de gasoductos de toda la región centroamericana y caribeña.

CIBAO CONCENTRA 2 de 3 REGASIFICADORAS Y COMPITE CON AES-ANDRÉS

Las dos FSRU del Cibao en Manzanillo tienen vocación de ser reexportadoras a países de Sudamérica que no tienen regasificadoras como Venezuela, Ecuador y Paraguay, además de otros países de la región que lo necesiten como complemento a sus disponibilidades, como podría ser la misma Colombia.

(Hay que precisar que la FSRU para las dos generadoras de Manzanillo Gas and Power la impuso la racionalidad, pues mientras una estación en tierra de regasificación tomaría entre 4 a 6 años construirla, la de montada en barcaza y anclada se construye e instala en 3 años).

Ya tienen garantizado el GLN que demandan las generadoras de Energía 2000 de 440 megavatios y las dos de Manzanillo Gas and Power, de 440 megavatios cada una, para un total de 1,250 megas en el puerto de Manzanillo, destinado a ser el megapuerto y zona industrial más grande de América, pues dispone de 34 millones de metros cuadrados en Palo Alto (La Cruz-Manzanillo), casi tres veces más extensa que la zona industrial de Colón, en Panamá, hasta ahora la más grande de Las Américas con sus 12 millones de metros cuadrados.

Y como ya se dijo, la excepcional ubicación del puerto de Manzanillo posibilita que su extraordinaria capacidad de regasificación y almacenamiento de GLN lo convierte en potencial reexportador hacia regiones cercanas y Sudamérica. Ya es la garantía de cualquiera otro proyecto generador en el Cibao, lo mismo que de la industria gran consumidora de GLP.

OPINIÓN DE GONZÁLEZ BUSTER

Con respecto a estos datos aquí recopilados, le preguntamos a Rolando González Búnster lo siguiente:

“Rolando, la conclusión es que RD es la mejor dotada de Centroamerica y Caribe de estructuras de regasificacion GLN y mas extensa red de gasoductos?.

Y su respuesta fue;

“Es verdad lo que preguntas”.

Estas grandes infraestructuras referidas al Cibao han sido proyectadas y ejecutadas en el presente gobierno que preside Luis Abinader.

Mientras los que están en la oposición se regodean diciendo que el gobierno es tan sólo de promesas respecto a grandes infraestructuras, incluidas éstas que reseñamos y la conversión del Suroeste-Pedernales en IV Polo Turístico, la verdad nos golpea con contundencia.

Y algo más que debe salir luego a relucir es que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, la suma de todas las infraestructuras construidas o en fase de terminación compiten con ventaja con las levantadas en los gobiernos del PLD.

