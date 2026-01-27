Vicente llama partidos cumplir 10 % para formación política

Pablo Vicente.

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local, Pablo Vicente, exhortó a las organizaciones partidarias a cumplir con la obligación legal de destinar al menos el 10 % de los fondos recibidos a formación política, conforme a lo establecido en la Ley núm. 33-18. El llamado se produce tras la reciente información publicada sobre la distribución de RD$1,620 millones por parte de la Junta Central Electoral a las organizaciones políticas reconocidas para el año 2026, recursos que provienen del Presupuesto General del Estado. “Estos fondos no pueden verse únicamente como un mecanismo de sostenimiento administrativo o proselitista. Son recursos públicos y, como tales, deben traducirse en una inversión real en formación política, educación cívica y fortalecimiento institucional”, expresó.

FORMACION POLITICA DE JOVENES

El también catedrático universitario recordó que la Ley 33-18 es clara al establecer que no menos del 10 % del financiamiento estatal debe destinarse a la capacitación política, especialmente orientada a la formación de jóvenes, mujeres y nuevos liderazgos, así como al fortalecimiento de la democracia interna de los partidos.

Asimismo, señaló que el cumplimiento de esta disposición no es opcional ni simbólico, sino una obligación legal que debe ser acompañada de transparencia, rendición de cuentas y supervisión efectiva por parte de los órganos competentes.

“Insistimos en que la formación política es una inversión en el futuro democrático del país. Partidos más formados significan dirigentes más conscientes, ciudadanía más informada y una política de mayor calidad”, afirmó.

