Vicente llama partidos cumplir 10 % para formación política

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local, Pablo Vicente, exhortó a las organizaciones partidarias a cumplir con la obligación legal de destinar al menos el 10 % de los fondos recibidos a formación política, conforme a lo establecido en la Ley núm. 33-18.
El llamado se produce tras la reciente información publicada sobre la distribución de RD$1,620 millones por parte de la Junta Central Electoral a las organizaciones políticas reconocidas para el año 2026, recursos que provienen del Presupuesto General del Estado.
“Estos fondos no pueden verse únicamente como un mecanismo de sostenimiento administrativo o proselitista. Son recursos públicos y, como tales, deben traducirse en una inversión real en formación política, educación cívica y fortalecimiento institucional”, expresó.
