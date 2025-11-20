El homicidio y práctica judicial

El homicidio es el hecho de matar a un individuo. Se trata del crimen más grave. El representa, de ese hecho, perfectamente las violencias interpersonales. Se trata además del crimen mejor medido con la máxima precisión, y es desde siglos, pues es raro que un homicidio pase inadvertido. Es pues el crimen más a menudo reportado a la policía.

Ciertos criminólogos enuncian que se trata igualmente de un buen indicador de la violencia global de una sociedad. Cuanto mayor sea el número de violaciones, robos y agresiones en un país, mayor será, en general, la tasa de homicidios en ese país. La mayoría de criminólogos, sociólogos e historiadores especializados en la violencia coinciden en que, a largo plazo, el homicidio es cada vez menos frecuente.

Jean_Clalude Chesnais, autor de historia de la violencia, señala que en Francia como en otros países europeos (Alemania, Italia o aun Inglaterra) la tasa de homicidios ha fuertemente disminuido entre el comienzo del siglo XIX y el siglo XXI.

El homicidio no es definido jurídicamente en derecho francés. Es una categoría de infracción que agrupa varios crímenes, como el homicidio simple (art. 295 del Código penal), el asesinato (art.296 del Código penal) o aun el envenenamiento art, 301 del mismo Código). El criminólogo no hace las mismas preguntas que el abogado.

Hablaremos pues aquí de “homicidios” sin hacer distinción entre los distintos tipos de homicidios existentes en nuestro derecho.El duelo. El duelo judicial, muy generalizado en la Edad Media, También siguió siendo una de las formas más comunes de violencia feudal entre señores, convirtiéndose en una nueva forma de juicio en la que la decisión final viene determinada por el resultado de la lucha entre los dos adversarios.

El poder real trata sin embargo de limitar el uso a fin de disminuir las pérdidas en las filas de la nobleza. Ellos desaparecen definitivamente bajo Luis XIII. Si los señores no pueden más luchar sobre la autorización real, ellos son siempre presos de un impulso irresistible por demostrar su virilidad y poder. El duelo judicial toma entonces una nueva forma en el siglo XVII: el duelo desde el punto del honor, entregado por asuntos de honor público o privado.

Todo como por el duelo judicial, Está causando estragos entre la nobleza. Ante esta hecatombe, los soberanos sucesivos, recelosos también de cumplir con el principio de prohibición defendido por la Iglesia, se dan cuenta de la necesidad de prohibir esta práctica que supone una gran carga para las filas de la Corte, pero especialmente para los ejércitos reales.

La práctica del duelo no cesará definitivamente. La práctica de los duelos no cesó definitivamente hasta mediados del siglo XX. Algunos autores estiman que no es necesario hablar de homicidios como siendo una categoría comportamental homogénea. El profesor Laurent Mucchielli escribió sobre esto “que no se trata de un solo homicidio, sino de varios que no obedecen a la misma lógica psicológica y social. Tipologías de homicidios han sido creadas por varios criminólogos sin que ninguna se imponga.

El primero en haber realizado una clasificación de los homicidios en función del motivo y del lazo entre el autor y la víctima es el Americano Marvin Wolfgang, criminólogo asociado a la universidad de Pensilvania. En 1958, Wolfgang propuso una lista de móviles: el altercado (empujones, insultos, provocaciones, etc.), diferendos familiares, los celos, el dinero, el robo, arreglo de cuentas entre malhechores, etc. El propone igualmente una tipología de los lazos entre el autor de un homicidio y su víctima.

El distingue principalmente el simple conocimiento y el hecho de no conocer a la víctima. Otros tipos de relaciones también enunciados, como las relaciones para conyugales, las relaciones delincuentes-policía y las relaciones de odio personales. Según Wolfgang, la manera de aprehender y estudiar cada uno de esos tipos de homicidios debe ser distinta.

El profesor Maurice Cusson, criminólogo canadiense, ha creado igualmente una tipología de los homicidios. El creo siete categorías de homicidios después de haber analizado más de 300 empleados en Montreal entre 1985 y 1989: homicidios pendencieros y vengativos; Ajustes de cuentas; Homicidios asociados a un robo; Homicidios conyugales; Homicidios asociados a una violación; Homicidios familiares y otros.

