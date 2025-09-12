Comunicador Aquiles Jiménez tiene 23 querellas por difamación

SANTO DOMINGO. – El comunicador Aquiles Jiménez acumula 23 querellas por difamación e injuria.

Las querellas han sido depositada en el Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.

La última fue interpuesta por la periodista Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún, por cuyo caso le fue impuesta el pasado lunes una garantía económica de 1.5 millones de pesos e impedimento de salida del país.

Otros que han demandado a Jiménez son el empresario Pedro Juan Lama Haché y Plaza Lama, S.A; el presidente del Instituto de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; la conductora radial Isaura Taveras y los periodistas Marino Zapete y Altagracia Salazar.