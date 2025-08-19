Asesor de seguridad de Kenya visitó Haití

Puerto Príncipe, 19 ago.- El asesor adjunto de seguridad nacional de Kenya, Joseph Boinet visitó Haití, donde mantiene un contingente de militares que participa en la lucha contra las pandillas, que hasta hoy le causaron una veintena de bajas entre muertos y heridos.

Durante su estadía, Boinet dialogó con Carlos Ruiz, recientemente nombrado Jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), a quien le reafirmó el compromiso inquebrantable de Nairobi con la misión.

Boinet y la delegación que lo acompañó intercambiaron ideas con el presidente rotatorio del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr.

Saint-Cyr expresó su gratitud al gobierno de Kenya por el despliegue de más de 750 oficiales, pues la voluntad de servir a la humanidad siempre merece reconocimiento.

Boinet se reunió por separado con Henry Wooster, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, y André François Giroux, Embajador de Canadá en la llamada Perla de las Antillas.

Recientemente, Kenya que lidera una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MMAS) resaltaba sus logros y su desempeño en el control de los pandilleros. Horas después del comunicado las bandas armadas quemaron dos blindados al contingente internacional, para demostrar que a ellos nadie logró dominarlos hasta ahora, y son dueños del 90 por ciento de Puerto Príncipe.

Noticias Kominotek, apoyándose en los criterios de expertos y otros medios, asegura que el cuadro pintado por la MMAS oculta los contratiempos del contingente en la llamada Perla de las Antillas.

Desde el despliegue del contingente keniano en Haití en junio de 2025, los grupos armados no retrocedieron, por el contrario, nuevos territorios quedaron bajo su control.

En opinión de Noticias Kominotek, el comunicado de prensa del MMAS solo convence a aquellos que quieren creerlo, pues solo halaga a los socios internacionales, tranquiliza a los donantes y alimenta la retórica diplomática, mientras tanto las pandillas en Haití echan raíces.

of-am