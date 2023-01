10 de enero: Día Nacional de Gilbert

Por un mandato expreso de la ley 162-19, promulgada el 24 de mayo del 2019 por el presidente Danilo Medina, los 10 de enero de cada año se celebra el Día Nacional de Gilbert. Es un día para que en todo el territorio nacional se rinda homenaje a ese gran patriota dominicano y latinoamericano que enfrentó las dos intervenciones militares de Estados Unidos a nuestra nación y que acompañó al general de hombres libres Augusto César Sandino en su lucha en contra de la intervención militar de Estados Unidos a la República de Nicaragua, en 1927.

Gregorio Urbano Gilbert es un claro ejemplo de patriotismo y defensa de la soberanía nacional. Y por eso merece un reconomiento muy especial siempre. Su ejemplo debe ser un faro de luz que ilunine a todas las generaciones dominicanas. Y más áun en estos tiempos donde se ha perdido el valor de defender la esencia de la patria. Gilbert es un ejemplo de patriotismo total y sin límites.

El patriotismo es uno de los valores de mayor trascendencia y de mayor importancia, en la historia de nuestra nación y en el presente. Ser un patriota verdadero, honesto, íntegro, humilde y sincero, no es una tarea fácil. Ni antes ni ahora. Defender la patria es una tarea de hombres y mujeres que subordinan sus intereses personales a los intereses de la nacion y de la mayoría de la población.

Pot todo eso, es muy importante que aquellos hombres y mujeres que tienen un historial de patriotismo, sean reconocidos por nuestras sociedades y se conviertan en ejemplos para los jóvenes de estos tiempos, cuyos modelos están divorciados de las acciones patrióticas.

Para una gran parte de la juventud de este tiempo, el modelo a seguir es ese artista o ese hombre famoso, que consigue el dinero fácil y rápido, que no valora los símbolos patrios, que no sabe ni le interesa el bienestar de la patria, que no respeta a la mujeres, que rompe todas las normas sociales y que su único interés es tener mucho dinero, comprar el carro último modelo, los tenis más caros y exhibir la megadiva más bonita.

En este tiempo, para muchos jóvenes el patriotismo no tiene valor. Y eso tiene que cambiar. Por eso es muy importante que celebremos este Día Nacional de Gilbert y cada día más y más difundamos el valor de su ejemplo, su amplio historial patriótico y su entrega por la patria sin pedir nada a cambio. Gregorio Urbano Gilbert es un referente de firmeza patriótica, de defensa de la dominicanidad y de solidaridad internacional.

Hasta principios del año 2019 Gilbert era un gran desconocido para la mayor parte de la población dominicana, pero a partir de la disfusión del documental “Gilbert, héroe de dos pueblos”, se creó conciencia de la dimensión de Gilbert y se logró aprobar la ley 162-19 que lo declaró Héroe Nacional, colocó su nombre al puerto de San Pedro de Macorís y designó el 10 de enero como “Día Nacional de Gilbert”.

El historial patriótico de Gilbert es realmente impresionante. El 10 de enero del 1917, con tan solo 17 años de edad, fue capaz de enfrentar, solo y armado de un revólver, la intervención militar norteamericana que mancilló nuestra patria desde 1916 hasta 1924. Luego se unió al movimiento guerrillero llamado injustamente como “Los Gavilleros”, quienes en realidad fueron patriotas que en la región este del país, enfrentaron con firmeza esa oprobiosa intervención.

Posteriormente se fue a Nicaragua para integrarse al ejército de Augusto César Sandino, el General de Hombres Libres, que enfrentó con gallardía la intervención militar norteamericana en esa nación de América Central. En abril de 1965, cuando se produjo la segunda intervención de Estados Unidos en nuestro país, Gilbert, enfermo y con 66 años de edad, apoyó el movimiento constitucionalista y el gobierno del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Con todo ese amplio historial patriótico, Gilbert merece todos los honores como un dominicano digno y ejemplar. Gregorio Urbano Gilbert es un verdadero ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Los jóvenes de hoy deben beber en las fuentes del ejemplo y la entrega de Gilbert, en su profundo amor a la patria, en su entrega por un ideal sin pedir nada a cambio, en su honestidad, en su espíritu solidario internacional y su firme defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina. Gilbert es un modelo y un referente para la juventud y los líderes dominicanos de este tiempo.

