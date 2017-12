Las 40 canciones que más sonaron en 2017, según Chequeador.com

SANTO DOMINGO.- En este 2017, la industria musical dominicana, estuvo muy diversificada, como se refleja en el conteo anual que por cuarto año consecutivo realizó Chequeador.com este pasado lunes 25 de diciembre, a través de Teleuniverso canal 29, en la presentación de las 40 canciones que mas sonaron en todo año 2017

Este año la primera posición la ocupo Zacarias Ferreira, con su bachata titulada “Asesina” con más de 30,694 tocadas, mientras que la segunda posición, la ocupan Los Hermanos Rosario, con su merengue titulado “Quiero que me des un like” con más de 22,482 tocadas y en la tercera posición, “Despacito” de los Puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, con más de 22,413 tocadas.

Este año, el genero bachata sigio siendo líder dentro del Top 40, con 17 bachatas, seguido con 15 temas urbanos, 5 merengues y la salsa continua su decenso con 3 salsas.

Chequeador.com, un sistema de chequeo digital de música en República Dominicana, donde se revisan las principales emisoras radiales Dominicanas, en base a un novedoso sistema digital de detención de audios.

Ozuna, fue el artista con más tocadas a nivel general, tomando en cuenta la cantidad de temas que tiene sonando al mismo tiempo, sumando más de 130,473 tocadas, seguido por Romeo Santos, con más 79,880 tocadas y el tercer lugar Bad Bunny, con más 74,758 tocadas

Como siempre producción del espacio estuvo a cargo de Alexis Gómez, director del Chequeador.com, ahora arribando a su cuarto año consecutivo realizando este top 40, donde se incluyen todos los géneros de la música tropical.

Esta cuarta versión conto con la conducción de Claribel Adamez y Ronald Lasala y además esta version continuo con el ingrediente de las opiniones de importantes figuras de entretenimiento como los son, los periodistas Fausto Polanco, Marivel Contreras y José Peguero.

A continuación el listado oficial de Chequeador.com con las 40 canciones más sonadas en el país durante el 2017:

01- Zacarias Ferreira – Asesina – Bachata (30,694 tocadas)

02- Los Hermanos Rosario – Quiero que me des un like – Merengue (22,482 tocadas)

03- Daddy Yankee Feat. Luis Fonsi – Despacito – Urbano (22,413 tocadas)

04- Romeo Santos – Heroe favorito – Bachata – (21,959 tocadas)

05- Nicky Jam – El amante – Urbano (20,290 tocadas)

06- Chiquito Team Band – Tengo que colgar – Salsa (19,899 tocadas)

07- Romeo Santos – Imitadora – Bachata (19,614 tocadas)

08- Victor Manuelle – No Queria Engañarte – Salsa (18,961 tocadas)

09- Joe Veras – Te invito a ser infiel – Bachata (18,297 tocadas)

10- Prince Royce Feat. Shakira – Déjà vu – Bachata (18,047 tocadas)

11- Frank Reyes – Mujer de mil batallas – Bachata (17,661 tocadas)

12- Anthony Santos – Por ti aprendi – Bachata (16,149 tocadas)

13- Frank Reyes – Fecha de Vencimiento – Bachata (16,139 tocadas)

14- Maluma – Felices los 4 – Urbano (15,536 tocadas)

15- Eddy Herrera – Para toda la vida – Merengue (15,402 tocadas)

16- Jose Montoro Feat. Farruko – Una nota loca – Urbano (14,768 tocadas)

17- Raulin Rodriguez – La anesthesia – Bachata (14,694 tocadas)

18- David Kada – No eres la buena – Salsa (14,595 tocadas)

19- Wisin Feat. Ozuna – Escapate conmigo – Urbano (13,822 tocadas)

20- Ozuna Feat. Arcangel, J Balvin – Ahora dice – Urbano (13,521 tocadas)

21- Hector Acosta – Amorcito Enfermito – Bachata (13,185 tocadas)

22- Ozuna – Falsante – Urbano (13,124 tocadas)

23- Elvis Martinez – Me libere – Bachata (12,985 tocadas)

24- Toño Rosario – Dale vieja – Merengue (12,939 tocadas)

25- Yovanny Polanco – Pero dime – Merengue (12,867 tocadas)

26- Zacarias Ferreira Feat. Yendi – Diez segundos – Bachata (12,676 tocadas)

27- Wisin – Vacaciones – Urbano (12,529 tocadas)

28- Rubby Perez – Ni estupida ni bruta – Merengue (12,313 tocadas)

29- Romeo Santos Feat. Ozuna Sobredosis – Bachata (12,013 tocadas)

30- Maluma Feat. Shakira – Chantaje – Urbano (11,628 tocadas)

31- Hector Acosta – Tu maleta – Bachata (11,516 tocadas)

32- Ozuna Feat. Daddy Yankee – Rompe corazones – Urbano (10,576 tocadas)

33- Ozuna – Tu foto – Urbano (10,554 tocadas)

34- Tito el Bambino Feat. Bryant Myers – Ay mami – Urbano (10,211 tocadas)

35- Frank Reyes – Devuélveme mi libertad – Bachata (10,056 tocadas)

36- Bad Bunny – Soy peor – Urbano (9,779 tocadas)

37- Zacarias Ferreira – El intruso – Bachata (9,593 tocadas)

38- Manuel Turizo – Una lady como tu – Urbano (9,387 tocadas)

39- Danny Ocean – Me rehuso – Merengue (9,311 tocadas)

40- Frank Reyes – Quien de los dos – Bachata (9,041 tocadas)

LOS 10 ARTISTAS QUE MAS SONARON EN EL 2017

1- Ozuna (130,473 tocadas)

2- Romeo Santos (79,880 tocadas)

3- Bad Bunny (74,758 tocadas)

4- Frank Reyes (74,219 tocadas)

5- J Balvin (65,140 tocadas)

6- Zacarias Ferreira (65,026 tocadas)

7- Daddy Yankee (59,931 tocadas)

8- Arcangel (58,197 tocadas)

9- Farruko (50,404 tocadas)

10- El Alfa (46,553 tocadas)

PARA DESTACAR:

El merengue #1, Los Hermanos Rosario, Quiero que me des un like, 22,482

El Urbano #1 Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee, Despacito, 22,413

La Salsa #1 Chiquito Team Band, Te tengo que colgar, 19,899

El Tipico #1 Yovanny Polanco, Pero dime, 12,867

Bachata #1 Zacarias Ferreira, Asesina, 30,694

