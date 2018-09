Hipólito opina el PLD es “el más corrupto que ha gobernado el país”

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El ex presidente Hipólito Mejía opinó que están dadas las condiciones para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), grupo al que definió como “el más corrupto que ha gobernado el país en los últimos tiempos”.

Criticó que República Dominicana esté “endeudada por los cuatro costados, mientras los bolsillos de los peledeístas están llenos del dinero del pueblo”.

“Es que ya el pueblo no aguanta más corrupción y robo, por lo que entiendo que nosotros estamos preparados para sacar a los peledeistas del poder en las próximas elecciones, y estos no saben la suerte que correrán, ya que se han hecho ricos a costa del robo del dinero del pueblo”, manifestó el ex mandatario en una reunión con miembros de su equipo político.

Por otra parte, dijo que la República Dominicana necesita un poder judicial independiente, que escuche e interprete el clamor de la sociedad y garantice “justicia para todos”.

sp-am