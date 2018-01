HAINA: Denuncian incendio vertedero afecta comunidades

HAINA.- El presidente del Consejo Integrar para el Desarrollo de Haina (CODINHA), Víctor Manuel Báez, pidió la intervención de Medio Ambiente ante la humareda del vertedero que causa problemas gripales, respiratorio y erupciones en la piel a cientos de ciudadanos.

Dijo que más de tres comunidades están arropadas por la humareda del vertedero que se quema y que ha causado problema de salud pública a los ciudadanos.

La densa humareda ha desbandado las moscas, mosquitos y todo tipo de insectos y alimañas que viven en los vertederos a cielo abierto.

Ante la amenaza que representa para el municipio esta humareda, se precisa de la intervención del procurador fiscal de Medio Ambiente de San Cristóbal, y que el actual alcalde de una explicación de por qué el Ayuntamiento no ha podido controlar la situación.

Precisó que pese a los diecisiete meses de la administración municipal que lleva el actual alcalde Osvaldo Rodríguez ha sido indiferente a este grave problema del vertedero de Haina.

Expresó que es lamentable esta situación, “el alcalde no se da cuenta de esto porque él no vive en Haina, el vive en los Cacicazgos en la capital, y tal vez esta sea la razón por la cual a él no le importa el problema, porque el no lo sufre como lo sufre el pueblo”.

“Hacemos un llamado a los Ministerios de Medio Ambiente y Salud Publica a que intervengan urgente este vertedero antes de que nos maten los incendios y las secuelas contaminantes del vertedero”, exclamó.

Indicó que las autoridades de Medio Ambiente tienen informes del grave daño que ocasiona el humo de la basura, específicamente a las áreas residenciales donde algunas familias empezaron a abandonar sus casas.

of-am