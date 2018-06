LA ROMANA: Minerd establece acuerdo para cogestión de niños

Precisó que cree mucho en el fortalecimiento del Estado dominicano, “y un Estado fuerte no es aquel que se impone, sino aquel que es capaz de abrirse con humildad para que la sociedad participe en sus políticas e iniciativas y viceversa”.

Precisó que cree mucho en el fortalecimiento del Estado dominicano, “y un Estado fuerte no es aquel que se impone, sino aquel que es capaz de abrirse con humildad para que la sociedad participe en sus políticas e iniciativas y viceversa”.