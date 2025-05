Zelenski revela que discutió con Trump nuevas sanciones a Rusia

Trump y Zelenski.

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que durante su reciente reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco del funeral del papa Francisco el 26 de abril, discutieron la posibilidad de implementar sanciones adicionales contra Rusia.

“Creo que he tenido la mejor conversación con el presidente Trump hasta la fecha”, declaró Zelenski en una rueda de prensa en Kiev, según lo citado por la agencia Ukrinform. “Planteé la cuestión de las sanciones estadounidenses. No entraré en detalles, pero lo que me dijo Trump fue muy contundente”, agregó.

En relación al polémico acuerdo económico firmado entre EE.UU. y Ucrania esta semana, que aún debe ser ratificado por la Suprema Rada (Parlamento ucraniano) en los próximos días, Zelenski expresó su confianza en que no habrá obstáculos para su aprobación.

Sin embargo, reconoció la oposición de algunos diputados, a quienes instó a reconsiderar su rechazo a un acuerdo “del que depende la seguridad de Ucrania”.

AYUDA POR 15,000 MILLONES DE DOLARES

El presidente ucraniano subrayó que, según las decisiones del Congreso estadounidense, Ucrania debería recibir este año ayuda por un valor de 15,000 millones de dólares, una suma similar está prevista para 2026.

Además, el acuerdo con Washington podría facilitar la recepción anticipada de los fondos asignados para 2026, como parte de la contribución estadounidense al Fondo de Inversión para la Reconstrucción.

Respecto a la tregua de tres días anunciada por Moscú, Zelenski enfatizó la necesidad de un alto el fuego de al menos 30 días, argumentando que el periodo de 72 horas es insuficiente para avanzar en negociaciones de paz.

“Intentemos un alto el fuego de 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque es imposible llegar a un acuerdo en tres, cinco o siete días”, explicó en la rueda de prensa.

Según él, la tregua proclamada por el presidente ruso, Vladímir Putin, parece ser más un gesto simbólico destinado a crear un ambiente tranquilo en Moscú para el 9 de mayo, en lugar de un intento genuino de negociar.

“Esto significa que los rusos te atacan hasta el 7 de mayo, tienen dos o tres días de calma, y luego vuelven a lanzarte misiles el 11”, señaló.

Zelenski concluyó que un alto el fuego de 30 días permitiría a Kiev tener la confianza de que Moscú está dispuesto a avanzar en el diálogo. Aunque reconoció las dificultades para monitorear una tregua, pidió que se intente, siempre que exista la voluntad política para hacerlo.

an/am