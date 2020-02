Yomel El Meloso lanza temas Pa´ la calle y Pal Carnaval

SANTO DOMINGO.- El artita urbano, Yomel El Meloso, enciende los motores tras regresar de su gira por Estados Unidos, decidido a continuar siendo uno de los exponentes más sobresalientes de la industria.

Para darle seguimiento a su pegada luego de los éxitos “Pomposo” y “Reflexión”, estrena dos temas, uno de ellos es una colaboración para la historia junto a Tali Goya y El Napo, titulada “Puños y patadas” y el otro una canción carnavalesca de nombre “El venao”, ambas disponible en todas las plataformas digitales donde han logrado un buen alcance ante el público urbano.

Su arrastre lo coloca como una de las figuras de la nueva generación, ya que en cada paso que da se destaca con buena aceptación, aportando propuestas de calidad y jocosas al panorama musical dominicano e internacional, el cual se puede evidenciar en temas como “Pásate”, “En ruta”, “Yo lo cojo”, “Con el bobo”, entre otros temas.

Trabajando bajo la compañía 0201 Music Inc. y La Melma Records, se ha colocado en la mira de populares intérpretes del género, como El Alfa, Químico, Vakeró, Bulova, Los Pikilao, Black Point, Zion, y Shadow Blow, con los que ya ha grabado éxitos que son parte de su repertorio.

“Yo mismo no me explico a qué se debe todo esto; gracias a Dios mi carrera fue acogida de la noche a la mañana; el ser considerado un fenómeno musical me hace sentir bien, además de cómo la gente me trata con tanto cariño desde antes de ganar esta fama. Creo que todo se debe a una buena educación y hacer el bien sin mirar a quien, aunque que se cometan errores”, expresó el artista.

Yomel no solo ha pegado temas, sino que ha sumado otros logros al conquistar en la pasada entrega de Premios Q la estatuilla como Revelación del Año.

of-am