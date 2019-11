El Movimiento de Cursillos de Cristiandad celebró el pasado 6 de noviembre la Ultreya titulada Yo amo mi familia a cargo de Ángel Gomera, hermano muy querido y dirigente de esta comunidad. La charla inició, como es tradición, luego de la eucaristía animada por los participantes cursillistas de las distintas parroquias de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

María Isabel Lebrón vocal de ultreya acogio como de costumbre y con gran entusiasmo a los presentes recordandoles que la escuela de formación del movimiento cursillos de cristiandad funciona todos los lunes a partir de las 7 de la noche en casa San Pablo y está abierta y gratuitamente para todos los interesados aunque aun no hayan hecho el cursillo para formarse en la fe.

Asimismo nos invitó a sintonizar cada viernes el programa Nuestro programa radial de colores que se transmite a las 7 de la noche por Vida fm y radio ABC. De forma particular invitó también a todos a participar en la caminata que se avecina en la mañana del sábado 24 de noviembre en el malecon de Santo Domingo para apoyar de forma visible la celula vital de nuestra sociedad: Un paso por mi familia.

A continuación una breve reseña de la magnífica conferencia de Angel Gomera.

Inicio haciendo una dinámica rompe hielo donde luego de decir una linda anécdota de su hijo Ángel David quién al preguntarle qué era lo que más le gustaba de su papá dijo que era los abrazos que le daba.

La práctica que hizo Ángel a la audiencia fascinó a los presentes,pues invitó a darse un fuerte abrazo al hermano mas cercano. A través de este ejercicio nos recordó dejar que Dios nos abrace tan fuerte hasta que todas las partes rotas en nuestro interior se unan otra vez.

Entrando en el tema, el charlista señalo con gran claridad que la institución de la familia nació en el corazón de Dios ya que no fue Adán que pensó en una pareja sino que Dios fue quien tomó la iniciativa. Observó la soledad de Adán, la entendió y la solucionó.Génesis 2,18: Después dijo yahvé no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude.

Hizo una reflexión muy profunda al realizar un paralelo entre la situación de Adán y la del hombre y mujer de hoy al referirse a las actuales soledades en la familia.

Mencionó las siguientes:

1. la falta de respeto.

2. la discordia.

3. el cansancio.

4.el desamor.

5. la rutina.

6. el uso indebido del celular, el internet, la televisión la pornografía, las drogas y el alcohol.

También se refirió a los calificativos cuando se les dice a los hijos que hacen lo que les da la gana, o que es igual a tu madre o a tu padre, no seas tan tonto o tonta, asi como también de los calificativos que se dicen los cónyuges entre los que se refirió a:

-si sigues así nos divorciamos.

– aquí mando yo.

-tiré la toalla.

-Ya me cansé.

– pensé que iba a ser diferente.

– mejor me busco otra alternativa.

-ya no tiene empleo.

– ahora está enfermo o mejor dicho está viejo o vieja.

entre otras expresiones.

-El desacuerdo en disciplinar a los hijos que se sienten culpables de ser la causa de las discusiones y conflictos entre sus padres.

– problemas de relación entre padres e hijos.

– espectativas frustradas del padre que quiere que su hijo sea abogado y el hijo quiere ser un chef.

– la lucha de poder entre los padres es grave cuando un cónyuge desautoriza. recurrentemente al otro delante de un hijo

-falta de tiempo familiar

-conflicto entre hermanos, cuando hay favoritismo surgen los celos.Todos los hijos deben sentirse amados en equidad en su hogar.

-manejo del dinero de la familia, que el dinero no rinde, soy yo quién gano más, las deudas deben ser transparentes con lo que entra y lo que sale.

– el nido vacío, se fueron los hijos y ahora que.

-muerte de uno de los cónyuges.

-depresión, etcétera.

– la cultura del descarte.

-recordar honrar a tu padre y a tu madre.

– abuelos que se alían con los nietos en contra de sus padres y les consienten cosas que los padres les han prohibido.

– la incoherencia del papá que dice que debemos respetarnos pero le grita a mamá o mamá dice que hay que ser sinceros pero cuando papá no está les deja hacer lo que a papá no le gusta.

Ángel y va describiendo cada punto incluía algunos ejemplos propios de su vida edificando a la asamblea con testimonios a seguir.

Siguió expresándose diciendo que cuántos esposos antes unidos en la alegría de cualquier gesto, palabra, mirada, ahora están congelados en el hielo de la rutina, y parejas que se ven que no se encuentran, se hablan pero escucha poco, se escuchan, pero no se comprenden se besan pero con un corazón paralizado, están en la casa, pero sin hacer hogar y es que el ser humano necesita de un amor que supere todo. Sorprendió a la asamblea y a su esposa cuando expresó públicamente su amor hacia ella, diciéndole te doy gracias por tu amor, pues a pesar de que no fui el mejor novio por 8 años y que te hice sufrir con mi inestabilidad Hoy puedo hablar de una familia como regalo de Dios.

Terminamos esta reseña con la cita que también nos hizo durante la Ultreya nuestro charlista Ángel Gomera de San Juan Pablo II sobre nuestro metro cuadrado. Citamos:

«La familia es la primera y más importante escuela de amor, la grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado no sólo por otras cosas sino también y ante todo por Dios.»

Quizás los miembros de nuestra familia no son perfectos, quizás no siempre actúan como quisiéramos, pero lo cierto es que la familia siempre va a estar allí.

Por eso hay que recordarle siempre lo mucho que los amamos.

JPM