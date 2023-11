Yeni Berenice dice Jean Alain no intimidará al Ministerio Público

Yeni Berenice Reynoso.

Santo Domingo, 24 nov.- La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió hoy al exprocurador Jean Alain Rodríguez de que no intimidará ni chantajeará al Ministerio Público, que lo acusa de cometer «uno de los más graves casos de corrupción» en el país.

«Ningún imputado ha torpedeado más un proceso como lo hace Jean Alain Rodríguez, porque sabe la contundencia de las acusaciones que pesan en su contra por los graves delitos de corrupción que le imputa el Ministerio Público», dijo Reynoso en una conferencia de prensa.

La magistrada y el canciller Roberto Álvarez respondieron al reporte emitido el miércoles pasado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, que señala que la privación de libertad del ex procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez Sánchez ha sido arbitraria, por lo que solicitó su libertad incondicional.

Reynoso rechazó por completo ese informe al asegurar que en torno a Rodríguez no se suscitó ningún incidente que pusiera en peligro su integridad física mientras estuvo en prisión preventiva, además de que fue atendido por un personal médico cada vez que lo necesitó.

También dijo que de lo que sí hay pruebas es de que Rodríguez utilizó un certificado médico «falso» para intentar que le sea retirado un grillete electrónico que utiliza en su condición de libertad condicional.

«El hoy acusado destruyó cientos de pruebas documentales, todos los estados financieros de la Procuraduría, los archivos del sistema de extradición los borró, al igual que la base de datos y el correo institucional, que son elementos graves por los que dos tribunales le ratificaron la prisión preventiva en dos salas de la Corte de Apelación», dijo Reynoso.

A su juicio, la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU está «viciada» y olvida que en República Dominicana los jueces son independientes y que para jurídicamente cuestionar los órganos justicia del país, un imputado o cualquier ciudadano debe agotar primero todos los procesos internos, «lo que no ha pasado con Jean Alain Rodríguez, por lo que la opinión de ese Grupo de Trabajo es una grave intromisión contra el Poder Judicial de República Dominicana», afirmó la exfiscal del Distrito Nacional.

«Usted, Jean Alain Rodríguez, no nos va a chantajear ni a intimidar. No lo logró en el pasado como procurador ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción; ni lo hará en el futuro como condenado a una sentencia ejemplar como debe ocurrir en cualquier estado de derecho y sistema de justicia independiente», expuso Reynoso.

El Ministerio Público acusa a Rodríguez de encabezar una presunta red de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

En este proceso, además de Rodríguez, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas, de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El canciller Álvarez, por su parte, descalificó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «desacertado» y dijo que este es un foro político y no un órgano jurisdiccional.

«Las decisiones de este Grupo de Trabajo de la ONU no son de cumplimiento obligatorias, este órgano no fue creado por un tratado y no tiene capacidad alguna para emitir sentencias, ni competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen», afirmó el ministro de Exteriores.

Para el alto cargo «algunos órganos» de la ONU han interpretado que sus facultades son tan amplias, con o sin fundamento, que terminan por afectar a los demás órganos de la organización que sí hacen una buena labor.

Los expertos de la instancia de la ONU también reclaman al Gobierno dominicano una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación de libertad del exprocurador y que «adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».

El grupo de trabajo ha concluido que la detención fue arbitraria por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma.EFE