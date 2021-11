Yendry: La dominicano-italiana que revolucionará la música latina

Yendry

Por MANUEL ZÚÑIGA

ROMA.- Cantar lo que le viene del corazón y poner poca atención a las barreras que diferencian los géneros musicales, son las cartas que juega Yendry, la artista dominicano-italiana. Unas que le han valido para convertirse en una de las cantantes jóvenes más prometedoras de la industria.

Después de una exitosa participación en el programa XFactor, un contrato en Sony Music Italia que vino en consecuencia y el lanzamiento de sus sencillos ‘Barrio’ y ‘Nena’, que han movido masas en internet, el futuro luce brillante para la cantautora.

A Yendry no le preocupan los estereotipos que limitan la música latina. ‘Hay un mundo detrás de ritmos y géneros’, enfatiza la intérprete en una entrevista con Joan Escutia en la edición impresa de diciembre 2021-enero 2022 de Vogue México y Latinoamérica, para dejar en claro que si bien hay muchos artistas que cantan en español, no todo se resume al reguetón. Ahí radica uno de los principales motivos por los cuales ha destacado: su voz puede acoplarse a cualquier lugar, lo mismo da si se trata de un vibrante dancehall futurista, que un cruce entre pop y rap, así como interpretaciones en solitario que se han convertido en himnos para nuevas generaciones.

En una industria competitiva, la estrella ha brillado por tener un enfoque refrescante y honesto. Su voz etérea nos transporta sobre melodías que rinden un homenaje a su isla natal, con ritmos de inspiración caribeña, en un viaje donde es perceptible su educación multicultural y la influencia que ha ejercido su familia gracias a sus raíces diversas. A continuación un breve recorrido sobre las bases que sentaron los precedentes que hoy sostienen a esta floreciente estrella del pop latino.

¿Quién es Yendry?

Yendry Cony Fiorentino, conocida como Yendry, es una cantante y compositora con ascendencia latina. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 27 de julio de 1993.

Cuando solo tenía cuatro años, se mudó con su madre a la provincia de Turín en Italia, en busca de un futuro mejor para ambas y un lugar donde comenzar una nueva vida. Esto no lo hizo más fácil para ella, al sentir que ha vivido en una especie de ‘limbo’ entre ambos países, pero que con el paso del tiempo ha resultado en una un confluir de influencias interesantes al momento de crear su arte.

‘Fue difícil para mí encontrar mi identidad y entender quién soy, porque tengo cultura italiana, pero también soy dominicana. En Italia nunca he sido una italiana, soy una dominicana; y en República Dominicana yo soy italiana para ellos’, comparte Yendry, quien recuerda el complejo inicio que tuvo al mudarse a un país nuevo y las experiencias de racismo que vivió en esta etapa temprana. Descubrió su gusto por la música a pronta y comenzó a asistir a clases de canto.

Su salto a la fama sucedió en 2012, cuando pasó la ronda de selecciones para la sexta edición de XFactor. Aunque no llegó a la semifinal, su talento hizo que consiguiera un contrato discográfico con Sony Music Italia por dos años. Más tarde fue la voz del grupo Materianera, de 2015 a 2018, y posteriormente se trasladó a Londres para trabajar en su proyecto musical como solista en español. Ahí firmó un contrato con Sony Music Latin y RCA Records. Fue nominada en la categoría ‘Mejor Artista Nueva’ en los MTV Millennial Awards de 2021.

‘Toda la música diferente que hago es porque escuché mucha música distinta que no tiene nada que ver la una con la otra y creo que eso me dio la oportunidad de tener una maleta de muchas cosas y por eso es que me adapto tan fácilmente a diferentes ritmos’, explica Yendry cuando se le cuestiona por la versatilidad de ritmos presentes en sus melodías más reconocidas, entre las que destacan ‘Nena’, ‘Barrio’, ‘You’, ‘Ya’ y ‘El Diablo’.

Su contexto multicultural le ha permitido brincar entre géneros que podría parecer que tienen poco en común. Gracias a su madre escucha ritmos dominicanos, como los de Juan Luis Guerra, Yoskar Sarante, o de la cubana Celia Cruz, en una mezcla vertiginosa que va del pop, a la bachata y a la salsa. Su padre fue responsable del pop en inglés, en representantes como Michael Jackson o Whitney Houston. Su vida en Europa la acercó a Giorgia y Laura Pausini, mientras que MTV fue donde se convirtió amante al R&B, con Destiny’s Child, TLC o Justin Timberlake.