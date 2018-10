Ydanis Rodríguez promueve reforma reglas rigen estacionamiento vehicular

NUEVA YORK.- El concejal de origen dominicano y otros líderes del Concejo Municipal promueven una reforma a las reglas que rigen el estacionamiento de vehículos en las calles de la Ciudad de Nueva York.

Con la nueva legislación los ediles buscan que los conductores paguen solo el tiempo exacto que usan en los estacionamientos privados y que si pagan de más, que ese dinero sea transferible a otros usuarios.

Pretenden, además, que el Día de los Reyes Magos las normas de estacionamiento sean suspendidas, como ocurre con otras celebraciones.

Rodríguez explicó que lo que pretendemos es que haya mayor transparencia y reglas más justas de parqueo que beneficien a los usuarios”.

“Lo que queremos es que la Ciudad modernice todo lo que tiene que ver con parqueos, no solo para que ese sistema sea más eficiente y que las cosas sean más justas para todos, pues actualmente vemos que muchas personas que usan los medidores pagan minutos que no van a usar y sabemos que con la tecnología se pueden actualizar para que si alguien necesita usar 50 minutos solo pague 50 minutos y no una hora”, agregó.

Dijo que “la intención es seguir organizando recaudos más transparentes, pues eso es lo correcto y que de los $1,000 millones que cada año recolecta la Ciudad por multas y parqueos no se haga a costa de la espalda de gente trabajadora que se ve afectada por leyes y programas que deben actualizarse”.