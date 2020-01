Ydanis Rodríguez promete empoderar entidades comunitarias y deportivas

NUEVA YORK.- El concejal de origen doominicanao y candidato a congresista, Ydanis Rodríguez, se comprometió a empoderar a las organizaciones comunitarias y clubes deportivos “para que sirvan como soporte en el plan de Desarrollo del Sur de El Bronx”.

Lo hizo durante una reunión con más de 20 dirigentes comunitarios, presidentes de asociaciones provinciales de la República Dominicana, clubes deportivos, activistas y líderes locales.

“Ustedes son parte vital para el desarrollo del Bronx. Unidos podemos desarrollar una agenda en común para traer más recursos y elevar la seguridad en las calles, crear más viviendas asequibles, mejorar el servicio de transporte público, la educación pública y crear más fuentes de empleos”, dijo.

Explicó que “los clubes, asociaciones provinciales y municipales tienen mucha experiencia en la parte organizativa y realizando programas de ayuda a sus respectivas comunidades en República Dominicana, por lo que prometo que desde que llegue al Congreso de los Estados Unidos, trabajaré mano a mano con s sus entidades”..

“El pueblo me conoce, y ustedes también. Desde que llegué a este país, no he parado de luchar por los mejores intereses de la comunidad, y agradezco a Dios por darme ese privilegio de servir”, proclamó.

En el encuentro participaron Jacqueline Cepín, presidenta de la Asociación de Esperanceños; Rafael Mojica, fundador del Club Deportivo y Cultural Los Pioneros y del Club Villas Agrícolas; Luis Obdulio González, de la Asociación Prodesarrollo de Villa Fundación; José Ortiz, vicepresidente del Desfile Dominicano del Bronx y de la Federación Deportiva.

Además, José Polanco, presidente de la Unión Deportiva de Nueva York; Dionisio Rodríguez, ejecutivo del Movimiento Viviente; Lisa Moreta, candidata a District Leader y presidente de Mujer Tu Puedes; Joel Rivera, director ejecutivo de Servicing Our Youth; José Flete, candidato a líder distrital; Francisco Spies, candidato a asambleísta, y Alfredo Mieses, de Acción Hainera USA, entre otros.

Todos coincidieron en que “para empoderar la comunidad del Bronx es necesario llevar a Ydanis Rodríguez al Congreso de Estados Unidos”.

“Mientras nos organizamos bajo una sola sombrilla, iremos trabajando sin descanso por el triunfo de Ydanis, porque los números muestran que este distrito (15) pertenece a un dominicano”, dijeron.

