Ydanis Rodríguez confía en que ganará defensoría del pueblo

NUEVA YORK.- El concejal y aspirante a defensor del pueblo, Ydanis Rodríguez, se manifestó confiado de que resultará electo para ese cargo en los comicios de febrero.

Dijo que cree que “con Dios por delante, vamos a lograr la elección para la defensoría del pueblo, un puesto que me cae como un traje, porque eso es lo que yo he escogido hacer y lo que he aprendido a hacer”.

“Vamos a tener un triunfo, me siento con ese optimismo, porque son más de 40 años de trabajo, comenzando en la pastoral juvenil en la República Dominicana, viniendo de esa lucha, donde vivimos nuestra niñez y juventud con pobreza material, pero con riqueza espiritual de trabajar lo que nos enseñaron que el papel de un buen cristiano, para que nuestro planeta sea lo más parecido a lo que nosotros creemos que es el cielo”, afirmó.

Manifestó que “en estos tres meses de campaña, iremos detrás del voto de los neoyorquinos”.

“Espero contar con el apoyo de los inmigrantes votantes neoyorquinos para el puesto desde el que espero elevar el respeto que merecemos en la ciudad”, indicó.

Dijo que “estaré recorriendo los cinco condados, fui a la República Dominicana porque creo que es importante que todo el liderazgo político dominicano en el país, con representación en Nueva York, asuman el compromiso de llevar a uno de los nuestros a un puesto desde el cual podamos crear mejores condiciones para que los inmigrantes sean respetados, educación de calidad, viviendas asequibles y crear oportunidades en las instituciones gubernamentales.