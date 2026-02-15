Yankees NY firman al relevista dominicano Rafael Montero

TAMPA, Florida — Los Yankees están organizando una competencia interesante para varios puestos en la parte trasera de su bullpen, trayendo a otro contendiente el viernes al firmar al derecho dominicano Rafael Montero a un contrato de liga menor, el cual incluye una invitación a los Entrenamientos de Grandes Ligas.

Montero, de 35 años, lanzó con los Astros, Bravos y Tigres la temporada pasada, combinándose para un récord de 1-2 y efectividad de 4.48 en 59 presentaciones. En 60.1 entradas, Montero permitió 42 hits, otorgó 37 bases por bolas y ponchó a 58 rivales.

El veterano comenzó el año con Houston antes de ser cambiado a Atlanta por el derecho Patrick Halligan el 8 de abril. Montero fue canjeado nuevamente antes de la Fecha Límite de Cambios a finales de julio, enviado a Detroit por el infielder Jim Jarvis.

Montero también ha lanzado con los Mets (2014-2017), Rangers (2019-2020) y Marineros (2021) en su carrera de Grandes Ligas, con foja de 23-30, 30 salvamentos y efectividad de 4.68 en 380 juegos de por vida (30 aperturas). Ganó una Serie Mundial con los Astros en el 2022.

El bullpen de los Yankees se proyecta para estar anclado por el cerrador David Bednar, con el dominicano Camilo Doval, el puertorriqueño Fernando Cruz y Tim Hill para situaciones de apremio.

Con Paul Blackburn y Ryan Yarbrough listos para roles de múltiples entradas, Montero podría unirse a un grupo que incluye a Jake Bird, Cade Winquest (clasificado por MLB Pipeline como el prospecto Nro. 26 de los Yankees), Brent Headrick, el dominicano Ángel Chivilli y otros. of-am