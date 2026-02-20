Yankees llevan esperanza a más 100 niños en San José de Ocoa

La actividad estuvo encabezada por el director de la academia, Joel Lithgow, quien lideró la entrega de los artículos donados por la organización, reafirmando el compromiso social de los Yankees con el desarrollo del béisbol en la República Dominicana.

SAN JOSE DE OCOA. – La academia para Latinoamérica de los New York Yankees realizó una significativa jornada de entrega de utilería deportiva en la comunidad de Nizao – Las Auyamas, provincia San José de Ocoa, beneficiando a más de 100 niños que practican béisbol en la liga municipal de la zona.

La donación incluyó zapatos, guantillas, pelotas, camisetas (jerseys) y otros utensilios esenciales para la práctica del juego, materiales que fortalecerán el entrenamiento y la formación deportiva de los jóvenes atletas de la comunidad.

Lithgow expresó que esta jornada forma parte del compromiso permanente de la organización de impulsar el béisbol en el país y apoyar a comunidades necesitadas, una labor que se mantiene activa durante todo el año mediante diversas iniciativas sociales y deportivas.

De su lado, David Rosario, entrenador de la liga municipal de Nizao – Las Auyamas, agradeció el respaldo brindado por los Yankees, destacando la importancia de esta ayuda para continuar fomentando el desarrollo de los niños a través del deporte.

La actividad reafirma el impacto positivo que genera la alianza entre organizaciones deportivas internacionales y comunidades locales, promoviendo valores, disciplina y oportunidades para la niñez dominicana mediante la práctica del béisbol.

of-am