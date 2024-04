WhatsApp presenta fallas a nivel mundial: tranquilo no es tu celular

WhatsApp

Este miércoles, 3 de abril de 2024, la plataforma WhatsApp presenta fallas a nivel mundial en su versión móvil y web.

Usuarios de las redes sociales informaron de la falla a través de diferentes memes compartidos en redes sociales.

“Se cayó WhatsApp y yo estaba en pleno chisme”, “Está fallando WhatsApp no importa cuando leas esto”, “Cualquier cosa hablamos por transferencia”, “Por eso es que no me responde desde hace tres años”, “Todos llegando a Twitter después de la caída de WhatsApp”, comentaron algunos.