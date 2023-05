WASHINGTON: juramentan equipo campaña Guido Gómez Mazara

WASHINGTON.- El coordinador general en ultramar del Proyecto Guido Presidente 2024- 2028, Javier Fuentes, encabezó este domingo la juramentación en Maryland del equipo que coordinará los trabajos proselitistas del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, de cara a las primarias de esa organización.

Asimismo, instruyó sobre los trabajos de afiliación e inscripción en el padrón del PRM de nuevos miembros y votantes, a través de la jornada que han denominado «Si no te han cumplido, vota por Guido».

Fuentes, quien pronunció el discurso central, exhortó al grupo a que trabajen arduamente para lograr la victoria en la convención del PRM y en las elecciones presidenciales, ya que «Guido cuenta en su programa de gobierno con una fórmula que permitirá que los dominicanos que residen en el exterior regresen al país y permanezcan en tranquilidad, jugando dominó debajo de un árbol».

“La República Dominicana no debe seguir votando por candidatos que tienen recursos económicos pero no cuentan con sensibilidad, capacidad y conocimiento de lo que se vaya hacer desde la Cámara de Diputados, de la Presidencia y de las alcaldías. No siempre el dinero gana”, destacó.

Fuentes deploró la “situación de violencia y criminalidad en República Dominicana. «Es un problema que heredamos de años atrás y que los gobiernos han mostrado incapacidad para solucionar».

Explicó que la violencia y criminalidad «se alimenta de la misma situación de carácter social por las faltas de oportunidades, en especial para los jóvenes, dado que no todos han tenido acceso a la educación para prepararse en algunas áreas, debido a la carencia de programas de inserción».

«El auge de la criminalidad en República Dominicana nos preocupa y provoca miedo a los que vivimos en otros países», expresó.

Indicó que «muchos de los que residimos aquí anhelamos poder regresar de nuevo a nuestro país y quedarnos a vivir allá, pero no lo hacemos por la inseguridad y el miedo que existe, ya que tenemos temor ser atracados o de que nos maten para quitarnos un celular».

“Es penoso ver a una persona que no quiere delinquir y se está ganando el sustento de su familia en un motorcito de concho y la matan para quitarle su vehículo», subrayó.

Dijo que «a la juventud dominicana no se le puede negar la oportunidad de capacitarse y educarse, porque si se le niega se le está mandando a delinquir.

LOS JURAMENTADOS

Wellington Catano, quien fue juramentado como coordinador del Proyecto en los estados Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, Wellington Catano, aprovecho el acto para anunciar su precandidatura a la alcaldía de San Cristóbal, en la República Dominicana.

Además de Catano, quien organizó la actividad, fueron juramentados Braulio Arias, director ejecutivo; Oscar M. Zapata, director adjunto; Eliecer Ramírez, director político; Carlos del Rosario, encargado de finanzas; Edwin Dionicio, tecnología; Antonio Familia, director técnico; Aneudy Tejeda, director de la juventud; Wendy Serrano, directora de las mujeres; Lauren Janet Eusebio, directora adjunta de las mujeres; Juan Duvergé, director sector externo, y Belkis Serrano, directora de cultos.

En el acto también hablaron Xiomara Gómez, directora ejecutiva en ultramar del Proyecto Guido Presidente 2024- 2028; Lilliam Gómez, coordinadora de las mujeres en ultramar.

La comisión que viajó a Maryland estuvo integrada, además, por Ramón Marte, encargado de Organización; el precandidato a diputado Pedro Julio Peña, director operativo, y Teódulo López, director de Educación Electoral.