Wander Franco se integra a las prácticas selección de la RD

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SANTO DOMINGO.– El campocorto dominicano Wander Franco se incorporó este viernes a los entrenamientos de la selección nacional de béisbol, con la expectativa de obtener la autorización que le permita representar al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Franco se puso a disposición del cuerpo técnico encabezado por Félix Fermín Jr., mientras la gerencia general, liderada por Luis Polonia Jr., y la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE) continúan las gestiones necesarias para procurar su inclusión en el conjunto nacional.

El presidente de FEDOBE, Juan Núñez, ha sostenido que el jugador no enfrenta impedimentos legales que le impidan formar parte del equipo y expresó su confianza en que las autoridades correspondientes evalúen favorablemente su situación.

La federación mantiene la esperanza de que el caso de Franco pueda recibir una consideración especial dentro del marco reglamentario establecido por los organismos organizadores del certamen.

La presencia del jugador en las prácticas evidencia su interés de vestir el uniforme dominicano y su disposición de integrarse de inmediato a la plantilla en caso de recibir la aprobación requerida.

Entretanto, la selección nacional prosigue su preparación para el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

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