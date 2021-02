Walter Cordero: una estela meritoria

A punto de cumplir 50 años de mi ingreso a la UASD, me embarga la pena de esbozar la estela meritoria del fraterno Walter Cordero, un académico consagrado, ser humano excepcional, con quien compartí este ciclo vital, abruptamente cerrado hace apenas unos días con su fallecimiento.

Despuntaba 1971 y llevaba cinco años radicado en Chile, donde la UP encabezada por Allende iniciaba entusiasta la luego frustrada “vía chilena al socialismo”. Isis Duarte -quien hizo en FLACSO la maestría de Sociología- me urgía con insistentes cablegramas a participar en unos concursos que celebraría la UASD para reclutar nuevos docentes. Dubitativo, al final accedí y me embarqué rumbo a Santo Domingo.

Dirigía el Departamento de Sociología Dagoberto Tejeda, todo un personaje con quien hice química inmediatamente. Él, como Rolando Pérez Uribe, Giuseppe Rímoli y Walter Cordero, profesores de planta, egresaron de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, al igual que Radhamés Mejía y Leovigildo Báez.

Entre los concursantes de ese ciclo, se hallaban José Ricardo Roques, Manuel Cocco y Martha Olga García, graduados de la prestigiosa Universidad de Lovaina, Bélgica, quienes impartirían cátedra en las sociologías Rural, del Conocimiento y de la Familia. Otro de Lovaina era Rafael de la Rosa. Los profesores belgas André y Andrea Corten, junto a Jacques Zylberberg, influyentes en los inicios de la carrera, dejaron el país a raíz del conflicto del 65.