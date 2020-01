Voto automatizado: Robusto, fiable y rápida comunicación, dice auditoria

Representante de la empresa en rueda de prensa.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La empresa españoles Alhambra Eidos presentó los resultados de la auditoría forense a 390 equipos del Sistema Voto Automatizado, en los que estableció que el código fuente no puede alterar los resultados ni identificar por quién voto cada uno de los electores.

Las conclusiones del estudio indican que el sistema es robusto, fiable y rápido en su comunicación, que no hay código malicioso; en cuanto al software dijo que impide la realización de tareas maliciosas y determina un resultado positivo en cuanto al desempeño.

Conclusiones de Alhambra Eidos:

A) Robusto, fiable y rápido en su comunicación.

B) Análisis de comunicación: No hay código malicioso.

C) Análisis del Software: El sistema impide la realización de tareas maliciosas y determina un resultado positivo en cuanto al desempeño. Código fuente no puede alterar resultados.

D) Análisis bases de datos a 390 equipos: resultado coherente.

an/am