Vota por la continuidad del progreso y la estabilidad económica y social 

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

Este domingo 16 de febrero se celebran las elecciones municipales, cuyos resultados incidirán de manera directa en los resultados de las elecciones congresionales y presidenciales del mes de mayo. Es por eso que nuestro voto en estas elecciones municipales debe ser un voto bueno, claro y definido por la continuidad de todo lo positivo que hemos logrado, un voto por la estabilidad, por el crecimiento económico, por la reducción de la pobreza, por las visitas sopresas, por las estancias infantiles, por la estabilidad del dólar, por el control de la inflación, por el 911, por Ciudad Juan Bosch y La Nueva Barquita, en fin, debe ser un voto por lo candidatos que representan la continuidad del bienestar de la nación.

Esos candidatos, en todo el país, son los del Partido de la Liberación Domininica (PLD), la organización política que en los últimos ocho años ha realizado uno de los mejores gobiernos de todos los tiempos, encabezado por el presidente Danilo Medina, un hombre sencillo, cercano a la gente, gran gerente, excelente estratega y responsable del funcionamiento de la más grande y efectiva maquinaria electoral de nuestro país.

Debemos votar por los candidatos del PLD y aliados,en todo el territorio nacional, porque a pesar de que es una elección municipal, ese partido además de ser quien mejor ha dirigido la nacion dominicana en los últimos 50 años, ha logrado crear la mejor estructura de dirigentes municipales y locales.

Los candidatos del PLD en todos los lugares son los mejores técnicos, los gerentes con más experimentados, los líderes sociales que más ayudan a su comunidades y los representantes que muestran una mayor entrega para lograr el bienestar de la gente.

Candidatos como Domingo Contreras, en el Distrito Nacional, es una de las mejores ofertas del país y de América. Domingo es el líder político que más conocimiento y dominio tiene sobre el aspecto municipal, sobre las estrategias y los planes para desarrollar una ciudad como Santo Domingo. Domingo será un lujo como Alcalde del Distrito Nacional. Lo mismo Luis Alberto Tejeda, en Santo Domingo Este. Luis Alberto es un lider humilde, sencillo, con una gran capacidad gerencial y que siempre está desarrollando acciones de bien social para su comunidad.

Candidatos a Alcaldes como Nelsón Guillen en San Cristóbal, Carlos Guzman en Santo Domingo Norte, Rafael Hidalgo en Azua, Carlos de Pérez en La Romana, Abel Martínez en Santiago, Lenín de la Rosa en San Juan de la Maguana, Jesús Contreras en Monte Plata, Cristina Rodríguez en Haina, entre muchos otros, son la muestra más clara de que el PLD oferta en esta elecciones a sus mejores hombres y mujeres en cada demarcación para continuar desarrollando la ruta del progreso y el bienestar en cada una de esas comunidades.

Este domingo, cuando entres a tu casilla de votación y vayas a ejercer el sufragio, no te quivoques, no vayas a botar tu voto haciendolo por personas que no te representan ni pueden hacer buen trabajo en favor de tu comunidad. Vota bien, vota por los candidatos del PLD en todo el país. Que es votar por la continuidad del progreso y de la estabilidad económica y social de nuestra nación.

