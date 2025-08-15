Voleibol de la RD discutirá el bronce en Panam Junior 2025

ASUNCION, PARAGUAY. La Selección Femenina de Brasil avanzó a la final del Torneo de Voleibol de los II Juegos Panamericanos Junior al vencer este jueves 3 sets por 0 al sexteto de la República Dominicana.

Los parciales finalizaron 25-22, 25-19 y 25-13 a favor de las brasileñas, que jugarán el partido por el oro ante el ganador de la semifinal B entre Argentina y México.

República Dominicana jugará por el bronce.

El ataque de Brasil fue dirigido por María Clara De Moura, con 19 puntos, seguida de Jacqueline Schmitz y Camilly De Souza, con 11 unidades cada una.

Por Dominicana, la mejor fue Katielle Alonzo, quien terminó con 12 puntos, mientras que Alondra Tapia finalizó con nueve tantos, y Florangel Terrero agregó seis.

Para alzarse con el triunfo, las brasileñas, que también doblegaron a las quisqueyanas en el choque de la ronda de grupos, necesitaron una hora y cinco minutos.

En las estadísticas del juego, en ataque dominó Brasil 44-27, en bloqueo las cariocas arriba 11-3 y en servicios igualadas a cinco por bando.

Luego de haber ganado los primeros dos parciales un tanto reñido, las brasileñas salieron en el tercero como una tromba y sacaron de la cancha a sus rivales.

Con fuertes remates de María Clara y Jaqueline pusieron el marcador 18-6. A partir de las dominicanas no se repusieron jamás.

Los últimos puntos de Brasil vinieron fruto de un rally ofensivo de 6-2.

El primer parcial se tornó bien reñido, por ambos lados, donde Alondra Tapia se enfrascó en una lucha con María Clara y Jacqueline, por el control ofensivo y las dominicanas lograron irse delante 19-17 en la pizarra.

Sin embargo, a partir de ahí, vino una violenta reacción de las brasileñas que lograron fabricar un rally ofensivo de cuatro puntos seguidos cuando llevaron el choque de 21 a 24 puntos, mientras que las quisqueyanas solo hicieron un solo punto para concluir el set 25-22.

Natación

El seleccionado criollo de natación cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior.

Elizabeth Jiménez concluyó en el quinto puesto, con un tiempo de dos minutos, 23 segundos y 53 centésimas (2:23.53), en la tercera serie clasificatoria de los 200 metros combinados.

El relevo combinado masculino 4X100, integrado por Anthony Piñeiro, Pablo Solano, Javier Núñez y Cristian Ramos, finalizó en el quinto peldaño, tras recorrer la distancia en tres minutos, 48 segundos y 58 centésimas de segundos (3:48.58).

PREVIA DÍA 6, VIERNES 15 DE AGOSTO, PANAM JUNIOR 2025

Baloncesto 3×3 masculino Polideportivo 3×3

El equipo de baloncesto 3×3 masculino, integrado por Dolfy Arias, Juan de los Santos Pérez, Rinelson Diloné Toribio y Ángel Puello, disputará dos partidos en la jornada inaugural de este deporte correspondiente a los II Juegos Panamericanos Junior.

El partido está pautado para las 11:30 de la mañana (10:30 am, hora RD, ante la representación de Argentina, y el segundo partido será a las 5:30 de la tarde (4:30 pm, hora RD), ante El Salvador.

of-am