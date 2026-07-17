Voleibol Club Naco conquista el oro en Internacional Colombia

El equipo de voleibol U-14 del Club Naco con su copa de campeón tras ganar la medalla de oro en Medellin Colombia.

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MEDELLIN, Colombia. El Club Deportivo Naco se proclamó campeón de la Copa Internacional Colombia Volleyballfest 2026 en la categoría femenina U-16, tras imponerse en una emocionante final al equipo Inder Envigado con marcador de 2-1 (25-18, 23-25 y 15-10).

Con esta destacada actuación, la representación dominicana volvió a dejar en alto la bandera nacional y los colores del Club Naco en una de las competiciones de voleibol formativo más importantes de la región.

La Junta Directiva del Club Naco felicitó a las atletas, cuerpo técnico y acompañantes por el logro alcanzado, resaltando el compromiso, disciplina y talento exhibidos durante todo el torneo.

Al finalizar la final, la dominicana Arianna Sisa fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del partido decisivo, mientras que Isabella Herrera, capitana del conjunto, recibió distinciones como una de las jugadoras más sobresalientes de la fase regular.

El torneo reunió a 38 equipos procedentes de varios países, incluidos cuatro clubes de Puerto Rico, una representación de Estados Unidos, el Club Naco de República Dominicana y 32 equipos de Colombia, consolidándose como uno de los eventos de mayor participación en estas categorías.

El equipo campeón estuvo integrado por Arianna Sisa, Isabella Herrera, Katherine Brito, Arleen Henríquez, Juliette Lluberes, Elena Cruz, Charlotte Gonsálves, Valeria Durán, Sarah González, Edna García, Raquel Morales y Camila Thomas.

El entrenador Yhonastan Fabián (Chino), exintegrante de la selección nacional de voleibol, destacó la entrega y el trabajo colectivo de sus dirigidas, factores que consideró determinantes para alcanzar el título.

Delegaciones U-14 y U-18 también representaron al Club Naco

Previo al inicio del certamen, la Junta Directiva del Club Naco despidió a las selecciones femeninas U-14 y U-18 que viajaron a Medellín para participar en la Copa Internacional Colombia Volleyballfest 2026.

Los entrenadores Wilfry Rodríguez y Yhonastan Fabián expresaron su confianza en el potencial de sus jugadoras y manifestaron su optimismo de que las delegaciones realizarían una destacada representación internacional, objetivo que quedó reflejado con la conquista del campeonato en la categoría U-16.

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