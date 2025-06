Volátil tablero geopolítico de Oriente Medio

El autor es periodista y exdiputado. Reside en Barahona

En un giro inesperado que añade más capas de complejidad al ya volátil tablero geopolítico de Oriente Medio, Irán e Israel han aceptado una tregua propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, la calma es precaria y las acusaciones mutuas de violaciones a este alto el fuego no se han hecho esperar, con Trump mismo lanzando culpas a ambas partes, mientras su postura pareciera ser la de un espectador inocente que canta… «yo no sé nada, yo llegue ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí».

Este anuncio de tregua, que debió entrar en vigor este martes, fue inicialmente revelado por el propio Trump, quien aseguró que ambas naciones habían acordado un «alto el fuego total». Horas después, tanto Israel como Irán confirmaron la aceptación de la propuesta, aunque con matices. La Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró «la imposición de un cese de la guerra», mientras que el ejército israelí confirmó su aceptación.

Una paz frágil bajo acusaciones mutuas

A pesar del acuerdo, la realidad sobre el terreno dista mucho de ser pacífica. Casi de inmediato, las acusaciones comenzaron a volar. Irán desmintió el lanzamiento de misiles en «las últimas horas» y, a su vez, acusó a Israel de haber atacado su territorio. Por su parte, el Gobierno de Netanyahu había ordenado nuevos ataques alegando lanzamientos de misiles iraníes, algo que Teherán niega rotundamente.

La situación se torna aún más irónica con el papel de Donald Trump porque, si bien fue él quien anunció la tregua, rápidamente se ha mostrado «especialmente crítico» con ambos bandos, acusándolos de violar el alto el fuego. Esta postura lo sitúa en una posición peculiar: la de mediador que, al mismo tiempo, reprocha el comportamiento de los negociadores, sugiriendo una distancia de la responsabilidad por la fragilidad del acuerdo.

La sombra de la escalada descontrolada

Este episodio se desarrolla en un contexto donde, hace menos de 24 horas, el mundo observaba con preocupación el riesgo de una escalada descontrolada, con advertencias sombrías desde Rusia. El presidente Vladimir Putin había expresado serias preocupaciones, alertando sobre las catastróficas consecuencias de un conflicto que podría arrastrar a las principales potencias, por lo advirtió de la posibilidad de una «Tercera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina» que resonaba fuerte.

El reciente enfrentamiento directo entre Irán, Israel y Estados Unidos, catalizado por el ataque inicial israelí y el bombardeo estadounidense a instalaciones nucleares iraníes, había establecido un peligroso precedente. La advertencia del fenecido líder cubano

Fidel Castro sobre las consecuencias globales de un conflicto bélico entre potencias clave en la región y sus aliados cobra hoy una relevancia ineludible. Castro, en su

La diplomacia como último recurso

Aunque la tregua propuesta por Trump ofrece un respiro, la volatilidad de la situación subraya la urgencia de la diplomacia. Rusia, Arabia Saudita y Corea del Norte, entre otros actores, han mostrado posturas que evidencian una creciente realineación de fuerzas en el tablero geopolítico, lo que reafirma que “la historia ha demostrado que las guerras, una vez iniciadas, son difíciles de controlar y pueden arrastrar a actores insospechados”.

En este momento de tensión extrema, la cordura y la responsabilidad son imperativas, por lo que corresponde a la comunidad internacional el deber de redoblar sus esfuerzos diplomáticos para asegurar que esta tregua se sostenga, y que se exploren soluciones pacíficas y duraderas, debido a que la paz y la estabilidad en Oriente Medio no son solo cruciales para la región, sino para la seguridad global en un mundo ya de por sí volátil.

jpm-am

