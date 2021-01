Vivir con los ojos cerrados

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El escrito de hoy está inspirado en el título de una película que relata la vida de Juan Carrión Gañan (Madrid, 1924 – Barcelona, 2017), un profesor de inglés que usaba las canciones de Los Beatles para enseñar el idioma inglés en Madrid, España como forma de contribuir con una mejor enseñanza, lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes y fortalecer la formación en un mundo que se hacía muy competitivo y que se hablaba de que España se estaba quedando fuera de los países desarrollados. Juan Carrión decidió visitar a Armería al encontrarse con John Lennon para pedir el permiso de sus canciones.

El título de la película es “Living is easy with eyes”, que traducida al español quiere decir Vivir es fácil con los ojos cerrados. Hablar de la música de “The Beatles” desde los años 1966 en adelante y su influencia en una época de jóvenes cuyas modas era peinarse el cabello tipo afro, dejarse las barbas y vestirse con pantalones campana, llamados Hippies, era el deleite de jóvenes, niños y mayores porque este grupo llenó los corazones de toda la humanidad con su música.

Era una época de auge de las economías americanas y caribeñas, acompañada de los programas sociales de apoyo a los países de menores ingresos a través del programa de Alianza Para El Progreso que suministraba alimentos, catres y frazadas a las familias campesinas de la época.

Hoy vivimos una etapa caracterizada por una crisis económica causada por los efectos de esta pandemia Covid-19 que ha impactado de manera negativa las pequeñas finanzas de los más pobres, familias enteras han perdido sus empleos, las personas mayores no han podido llevar a cabo el tratamiento médico, los niños han sufrido el encerramiento, el sistema educativo ha afectado a los más pobres, por la limitación a los medios o Internet de las Cosas y a los espacios físicos disponibles en sus hogares.

En esta nueva etapa que nos ha tocado vivir, no podemos seguir viviendo con los ojos cerrados frente a esta crisis sanitaria de peligro por lo que atraviesa la humanidad con el Covid-19, pues sabemos que, hasta el sábado pasado, en el mundo habían muerto más de 2 millones de seres humanos y en nuestro país alcanzó un nuevo récord en contagio y este 16 de enero del 2021 se había alcanzado la cifra de 2,300 contagios en un solo día. Frente al peligro que afrontamos todos, debemos andar con los ojos bien abiertos para evitar que personas ignorantes, irresponsables y de mal vivir traten de contagiarnos.

Ante tanto irrespeto a la ley y a la no observancia de las medidas adoptadas por los organismos nacionales e internacionales de salud, hay que estar vigilantes para ayudar a las autoridades a controlar a los incontrolables, vigilar y cooperar con los enfermos y dar parte a las autoridades para que acudan al amparo de las personas indefensas que no han tenido una mano amiga que pueda socorrerla en momentos tan oportunos como cuando una persona es afectada por el Covid-19.

Hay que estar vigilantes con las empresas y negocios, que desafían las ordenanzas de las autoridades y reclamar su cumplimiento para evitar que cada día se sigan enfermando personas, y después salen enfermos y contribuyen a llenar todas las salas hospitalarias, que debieran estar disponibles para atender las embarazadas, las parturientas, los jóvenes, niños, niñas y adolescentes.

No podemos vivir con los ojos cerrados frente al sufrimiento de aquellos que han perdido su madre, su hermano, su hijo y su vecino. No se puede vivir indiferente frente aquellos que han perdido sus empleos y no tienen con qué comer; no se puede vivir indiferente ante todas aquellas familias que no reciben el pan de la educación, no tienen servicio de salud y amanecen todos los días sin saber que van a comer.

Los países desarrollados, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el FMI y el Banco Mundial, deben demostrar una vez más frente a esta pandemia su capacidad de cooperación hacia los países más pobres financiando la adquisición de las vacunas para que como en la época de los Beatles y de la Alianza Para El Progreso, cada ciudadano tenga oportunidad de acceso a la vacuna, que represente para cada uno, la vida. No creo que en tiempo de Covid-19 vivir sea fácil con los ojos cerrados.

of-am

