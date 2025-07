Irán vincula las negociaciones nucleares a «indemnización» EU

TEHERAN 31 Jul.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha vinculado este jueves la reanudación de las negociaciones nucleares con Estados Unidos a la entrega de una «indemnización» por parte de Washington en relación con los ataques estadounidenses del pasado mes de junio.

«Tienen que dar explicaciones de por qué perpetraron esos ataques cuando estábamos en medio de las conversaciones, y tienen que garantizar que esto no va a volver a suceder en el futuro ni durante otras negociaciones», ha aseverado durante una entrevista con el Financial Times.

En este sentido, ha recalcado que Estados Unidos «debe compensar» a Irán por lo sucedido y ha indicado que es necesario que se tomen medidas para «construir la confianza» entre las partes.

«Siempre y cuando (Donald) Trump quiera que Irán reduzca a cero el enriquecimiento de uranio, no habrá acuerdo alguno», ha subrayado, al tiempo que ha indicado que «no hay actualmente motivos para negociar con los europeos dado que no hay indicios de que se vayan a retirar las sanciones». «En ese caso, no hay nada que hacer», ha afirmado.

