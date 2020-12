Viva Wyndham logra la certificación POSI Check de Cristal Internacional

La certificación POSI Check guía a los hoteleros y restaurantes en la gestión eficaz de la prevención de propagación de infecciones, mediante un sistema de control sanitario de monitoreo diario diseñado para prevenir la transmisión del COVID 19, y otras enfermedades transmisibles.

BAYAHIBE- El hotel Viva Wyndham Dominicus Beach recibió la certificación POSI Check (Prevention of the Spread of Infection o Prevención de la Propagación de Infecciones) la certificadora de gestión de riesgo del Reino Unido, Cristal International Standards (CIS) una empresa líder mundial en salud, seguridad, calidad y control de riesgos en el sector turismo.

La certificación POSI Check guía a los hoteleros y restaurantes en la gestión eficaz de la prevención de propagación de infecciones, mediante un sistema de control sanitario de monitoreo diario diseñado para prevenir la transmisión del COVID 19, y otras enfermedades transmisibles.

Cristal International Standards, una empresa líder mundial en salud, seguridad, calidad y control de riesgos del Grupo Intertek, que se ha centrado en los sectores de viajes, turismo y hostelería. La auditoría POSI-Check está diseñada para formular y supervisar una respuesta eficaz a las infecciones transmisibles en hoteles y restaurantes de todo el mundo.

Ettore Colussi, presidente de Viva Resorts, dijo “nos sentimos satisfechos de lograr esta certificación de Cristal Internacional que demuestra nuestro compromiso y el de nuestros colaboradores, de garantizar un entorno seguro para las vacaciones de nuestros huéspedes”.

Hoteles más sostenibles

La cadena de hoteles Viva Wyndham Resorts logró sobrepasar los tres millones de kilovatios de energía solar en tres de sus propiedades de la República Dominicana, alcanzando a reducir notablemente la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, un hito importante en su estrategia de tener propiedades cada vez más sostenibles para preservar el medioambiente y los recursos naturales de su entorno.

Al 31 de octubre los hoteles “Viva Wyndham V Samaná”, ubicado en Playa Cosón, Las Terrenas, “Viva Wyndham V Heavens” de Playa Dorada y el “Viva Wyndham Dominicus Beach” localizado en Bayahíbe han alcanzado una producción record de tres millones 33 mil 550 con 79 kilovatios de energía limpia.

El grupo hotelero explicó que al primero de noviembre, según el informe de Soventix, empresa que instaló la planta ubicada en los tres hoteles, la utilización del sistema fotovoltaico ha evitado a la fecha la emisión de 1,993 de kilotoneladas de CO 2 .

El hotel “Viva Wyndham Dominicus Beach” es el primero en el país en utilizar gas natural para las cocinas, calderas y para las secadoras de la lavandería, como una manera de reducir las emisiones de CO2 al ambiente.

of-am