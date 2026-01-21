Abinader enfermo: no pudo ir a misa en la basílica de Higuey

La primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en la basílica de Higuen este 21 de enero, 2026

HIGÜEY, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader no pudo ir este miércoles a la misa por el Día de la Altagracia en la basílica de Higuey debido a que tiene un “virus gripal”, confirmó su esposa, Raquel Arbaje.

Reveló que el Mandatario dijo que ha mostrado fiebre a 38 grados y pérdida de energía , pero descartó que esté afectado de influenza, dolencia que en los actuales momentos afecta a numerosos dominicanos.

Comenzó a sentir estos malestares la noche del martes. «Estaba tosiendo. No me dejó dormir toda la noche”, señaló la Primera Daqma a periodistas cuando arribaba al templo católico.

“(El presidente) me dijo hoy en la mañana: ‘Raquel, no tengo fuerzas’. Es un virus gripal que nos da a todos y que a veces tú pierdes la fuerza. No creo que se influenza, sino, un simple virus”, agregó.

ASISTENTES

Además de la Primera Dama, en la basílica estuvieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y otros funcionarios nacionales y locales, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; las alcaldesas de Higüey, Karina Aristy, y del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el expresidente Hipólito Mejía y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.

La misa con motivo del Día de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, fue oficiada por el obispo de Higuey, monseñor Jesús Castro Marte.

