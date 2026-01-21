Abinader enfermo: no pudo ir a misa en la basílica de Higuey
HIGÜEY, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader no pudo ir este miércoles a la misa por el Día de la Altagracia en la basílica de Higuey debido a que tiene un “virus gripal”, confirmó su esposa, Raquel Arbaje.
Reveló que el Mandatario dijo que ha mostrado fiebre a 38 grados y pérdida de energía , pero descartó que esté afectado de influenza, dolencia que en los actuales momentos afecta a numerosos dominicanos.
Comenzó a sentir estos malestares la noche del martes. «Estaba tosiendo. No me dejó dormir toda la noche”, señaló la Primera Daqma a periodistas cuando arribaba al templo católico.
“(El presidente) me dijo hoy en la mañana: ‘Raquel, no tengo fuerzas’. Es un virus gripal que nos da a todos y que a veces tú pierdes la fuerza. No creo que se influenza, sino, un simple virus”, agregó.
ASISTENTES
Además de la Primera Dama, en la basílica estuvieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y otros funcionarios nacionales y locales, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; las alcaldesas de Higüey, Karina Aristy, y del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el expresidente Hipólito Mejía y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.
La misa con motivo del Día de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, fue oficiada por el obispo de Higuey, monseñor Jesús Castro Marte.
an/am
A LA VERDAD QUE LA ARBAJE ES UNA REINA 👸🏻, PORQUE QUE BIEN VESTIDO ESTA, COMO UNA MARIPOSA 🦋.
AHÍ ESTÁN LAS 🌻RAQUEL🌼 , LAS MUJERES , ESTOY HABLANDO DE LAS MUJERES , NO DE ABINADER, QUE CONDUCEN EL 🇩🇴PAIS , Y QUE BIEN YA QUE TIENEN ALMAS BLANCAS. MUJERES QUE SE PREOCUPAN Y TRABAJAN POR LA GENTE,Y SOLO ESTAR AHÍ ES YA UN TRABAJO , POR LO PROTOCOLAR , A VECES NO MUY AGRADABLE POR TODO LO QUE ENVUELVE , PERO AHÍ ESTÁN , FIRMES,FRENTE A 🍊MADRE , EN MI QUERIDO PUEBLO . QUE LA 🍊VIRGEN🙏🏻 LE CONCEDA SUS PETICIONES .
…FIRMES,FRENTE A LA 🍊MADRE PROTECTORA , EN MI QUERIDO PUEBLO . QUE LA 🍊VIRGEN🙏🏻 LE CONCEDA SUS PETICIONES ….(Corrijo)
Esperando la primera dama le lleve el mensaje del arzobispo!!!! Dejen de robar dejen de robar !!!!!
Y PORQUE NO HIZO LA VIRGEN EL MILAGRO??????PORQUE NO SE LLEVO VOLANDO A LA BASI-NICA????
Gran cosa
A qué? A hablar con un pedazo de yeso que oye ni ve ni habla?
VALE MÁS QUE MIL PALABRAS . .
Gran cosa… mejor que no fuera a adorar ídolos…. Que virgen ni virgen
Estupido
🇩🇴👌PRESIDENTE🏁,TRANQUILO,DESCANSE. DESEANDOLE SU PRONTA RECUPERACIÓN. 👁LO MEJOR QUE HIZO FUE NO IR , YA QUE LAS MERCANTILES ONG’S LE HICIERON LA MALDAD DE CONVERTIR , TODO ESO AHÍ , EN UN 🇭🇹HAITÍ CHIQUITO…QUE BARBARIDAD ..!!!, EN ESTOS TRES AÑOS TRATÉ DE DEJARNOS EL PAIS UN POCO MÁS LIBRE , SIGA DEPORTANDO HASTA QUE NO QUEDE UN SOLO ILEGAL, NI LAS MERCANTILES Y CALUMNIADORAS ONG’s , QUE LO QUE HACEN ES DAÑO SOBRE DAÑO A NUESTRO PAÍS .
se Sorto el loco, parece que vive en la china
Hipocrita porque sabe que le jalaran los moños por el templo musulman…
Este es un pais cristiano..
TODO EL PUEBLO DOMINICANO se expresa en sentimientos de luto por la perdida de su ilustre servidor, Don Manuel Rivas. El pueblo le envia su amor a su familia y esperamos que su ejemplo de vida nos ilumine a todos.
D donde salió este coprofago??
Y sobre todo ilumine a todos los que están con el , pagando sus pecados en el infierno toda la maldad que han hecho !!!!!!!