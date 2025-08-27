Violencia en Haití incrementa cifra campamentos desplazados

PUERTO PRINCIPE.- La cifra de campamentos de personas desplazadas en Haití experimentó un incremento debido a la ola de violencia que hoy protagonizan las pandillas.

En su más reciente informe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que entre junio y julio de 2025, el número de este tipo de sitios aumentó de 246 a 272, es decir, 26 más.

Estos nuevos campamentos fueron creados principalmente en el municipio de Belladère. En 20 recintos están albergados mil 743 personas.

Los enfrentamientos en el departamento del Centro provocaron que más ciudadanos huyeran de sus hogares.

La OIM -puntualizó el diario Le Nouvelliste- observó que el número de desplazados internos disminuyó en general en un 2,4 por ciento, aunque el número de asentamientos aumentó.

Esto se debe a que tres recintos en la capital que albergaban a más de seis mil 500 personas fueron cerrados después de un programa de reubicación organizado por instituciones gubernamentales.

El organismo internacional señaló que el departamento Oeste sigue siendo el que alberga al mayor número de desplazados, luego le siguen Centro y Artibonite.

«Solo el municipio de Puerto Príncipe resguarda al 68 por ciento de los desplazados, es decir, 142 mil 292 ciudadanos os alojados en 54 campamentos.

El departamento del Centro alberga al cinco por ciento de los refugiados, un total de 10 mil 48 desplazados en 104 albergues.

La OIM precisó que en el departamento de Artibonite están resguardados cinco mil 373 ciudadanos, y solo un tres por ciento en 36 sitios, particularmente en la comuna de Verrettes.