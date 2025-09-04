Violaciones sexuales en grupo

El autor es médico y diputado. Reside en Santo Domingo

Las violaciones sexuales en grupo son una de las expresiones más brutales de la violencia machista contemporánea. No son episodios aislados ni simples “excesos” ligados al ocio: constituyen actos planificados, reforzados por la lógica de dominación colectiva y, cada vez más, amplificados por la grabación y difusión de las agresiones.

La víctima no solo sufre la violencia física y psicológica en el momento, sino que queda atrapada en una revictimización permanente al ver su intimidad convertida en espectáculo digital.

En estos ataques, los agresores experimentan un fenómeno de desindividualización: creen que la culpa se diluye porque es compartida. Esto les permite desinhibirse, reducir el sentimiento de responsabilidad y actuar con mayor violencia. El objetivo va mucho más allá del placer sexual: se trata de demostrar poder, cohesión masculina y control absoluto sobre la víctima.

Estos crímenes suelen ocurrir en contextos de fiestas, consumo de alcohol y drogas, aunque no se limitan a ellos. La criminología ha identificado que suelen participar hombres jóvenes, algunos con historial de conductas violentas, pero no necesariamente psicópatas clínicos. Se trata más bien de una violencia estructural, alimentada por el machismo y la impunidad.

Un elemento perturbador es la tendencia a registrar y difundir las violaciones. Para los agresores, el video funciona como un “trofeo” que exhibe poder y refuerza la complicidad dentro del grupo. Al circular en redes o plataformas clandestinas, se convierte en una forma de pornografía no consentida, multiplicando el daño: la víctima revive la agresión cada vez que teme que el material reaparezca.

Este fenómeno se potencia con el acceso inmediato a celulares, la cultura de hipersexualización y la banalización de la violencia sexual en contenidos digitales y pornográficos.

La agresión sexual en grupo deja secuelas psicológicas mucho más severas que un ataque individual, porque combina humillación pública, exposición colectiva y la amenaza constante de difusión digital. Las víctimas enfrentan estigmatización social, aislamiento, miedo crónico y en muchos casos cuadros de estrés postraumático profundo.

En países como España, América Latina y Estados Unidos, casos mediáticos han expuesto la magnitud de este fenómeno, evidenciando la urgencia de reforzar leyes que castiguen no solo la violación, sino también la grabación y difusión de imágenes sin consentimiento.

Desafío

El desafío judicial es doble: garantizar condenas efectivas y, al mismo tiempo, proteger la privacidad de las víctimas en una Era donde lo íntimo puede volverse público en segundos.

La mayoría de los agresores sexuales en grupo no sufren un trastorno mental diagnosticable. Sus conductas responden a dinámicas culturales que legitiman la violencia como una práctica masculina de cohesión y dominio. Sin embargo, en algunos casos se observan rasgos antisociales, narcisistas y sadismo sexual, donde la humillación de la víctima se convierte en un elemento de excitación.

La grabación, más que un síntoma clínico, es la prueba de un entorno de socialización violenta, donde la violencia sexual se transforma en espectáculo y mercancía.

Las violaciones en grupo y su grabación no pueden seguir tratándose como hechos aislados o patologías individuales. Son un espejo brutal de un sistema cultural que naturaliza la cosificación del cuerpo femenino, minimiza la violencia sexual y convierte el dolor de las víctimas en contenido compartible.

Combatirlo exige leyes firmes, educación sexual con enfoque de género y una justicia que rompa con la impunidad estructural.

jpm-am

