Villa Carmen gana el Convivio Municipal de Mini Voleibol SDE

La premiación a las ganadoras

SANTO DOMINGO ESTE.– “Quien comienza como campeón termina como campeón”. Con esta frase motivadora, el alcalde Dío Astacio recibió a las flamantes campeonas del Quinto Convivio Municipal de Mini Voleibol Femenino Santo Domingo Este 2025, resaltando su esfuerzo y disciplina como claves del éxito.

Las jugadoras de los clubes Villa Carmen (1er lugar), Élite (2do lugar), Calero ( 3er. Lugar) y Falcons (4to lugar) fueron homenajeadas en el salón de eventos del Ayuntamiento, donde recibieron aplausos, felicitaciones y un reconocimiento por dejar en alto al deporte juvenil del municipio.

El acto contó con la presencia del presidente del Comité Organizador, profesor Rafael (Cuchito) Pérez; el coordinador general, Dany Martínez; y Domingo Linares, presidente del Club Deportivo y Cultural Las Palmas de Alma Rosa “El Despertar”, junto a entrenadores y familiares.

Como muestra de apoyo, el cabildo entregó a las atletas mochilas escolares para motivarlas en este nuevo año académico.

Dany Martínez agradeció el respaldo del Ayuntamiento y motivó a las jugadoras a ser referentes en valores y compromiso ciudadano, dentro y fuera de la cancha.

Un recibimiento de campeonas

El triunfo también fue celebrado en grande por Seaboard Dominicana (Energía Limpia), donde las jóvenes fueron recibidas como reinas. Los ejecutivos de la empresa las alentaron a mantener el brillo en el deporte sin descuidar sus estudios, para así contribuir al desarrollo de la República Dominicana.

La regidora Fior Arias, miembro del Comité Organizador, entregó a las campeonas de Villa Carmen bonos para la compra de útiles escolares, mientras que Linares reconoció con placas de agradecimiento a los gerentes de Seaboard, Armando Rodríguez y Fernando Geraldino, por su apoyo decidido al convivio.

“Con disciplina, apoyo comunitario e impulso empresarial, las jóvenes voleibolistas demostraron que el futuro del deporte en Santo Domingo Este está en buenas manos”, expresó Dany Martínez al finalizar estos encuentros.

of-am