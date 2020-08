Vientos huracanados de Isaías causan muerte y destrozos en NY y N. Jersey

NUEVA YORK.- Una persona murió en Queens tras la caída de un árbol sobre su vehículo y otra, en Nueva Jersey, resultó severamente golpeada por una rama derribada por los vientos asociados a la tormenta tropical Isaías.

Isaías descendió el martes en el área triestatal con furor y azotó la región con vientos que destruyeron techos, lluvia torrencial y amenazas de tornados mientras continúa su marcha mortal por el litoral este de EEUU.

Más de un millón de personas carecían de electricidad en el área de los tres estados al comienzo de la tarde, la mayoría de ellas en el centro y sur de Nueva Jersey, según PowerOutage.us.

«Algunos tornados» son posibles en el norte de Nueva Jersey y el sureste de Nueva York al final de la tarde, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Se han emitido alertas de tornado para toda la ciudad de Nueva York, así como para los condados de Long Island, Westchester, Rockland, Orange y Putnam hasta las 4 p.m. Martes. El horario también se aplica a varios condados de Nueva Jersey y al condado de Fairfield de Connecticut.

Aproximadamente una hora después de emitir la vigilancia inicial, el Servicio Nacional de Meteorología dijo que el riesgo de tornado local había aumentado. El Centro de Predicción de Tormentas ahora predice una probabilidad del 10 por ciento de tornados para partes del área triestatal. Varios fueron reportados en Maryland y Delaware cuando Isaías rugió hacia la ciudad de Nueva York.

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para toda el área triestatal. Isaías se degradó a catergoría de huracán después de tocar tierra el lunes por la noche en Carolina del Norte, donde se informaron cientos de miles de cortes de energía. Pero Isaías todavía azotaba con vientos de 51 mph mientras otros estados por el Atlántico a tempranas horas del martes en su camino hacia el noreste. Solo se espera un debilitamiento lento el martes.

Las lluvias torrenciales y las ráfagas de viento aisladas de 60 mph continúan siendo las principales amenazas de Isaías para el área triestatal. Una ráfaga de 57 mph se registró en el condado de Cape May de Nueva Jersey cuando Isaías se acercaba a la ciudad. Los aguaceros humedecieron la región durante la noche y se quedaron toda la mañana, pero los impactos comenzaron a intensificarse antes del mediodía. Los vientos comenzaron a azotar en la ciudad de Nueva York a medida que las fuertes lluvias comenzaron a caer. Se espera que la tormenta impacte el área todo el día, con la peor parte en horas de la tarde.

Las inundaciones repentinas son una preocupación clave, dado que se esperan de 2 a 4 pulgadas de lluvia, con cantidades aisladas de hasta 6 pulgadas, para el área triestatal. Las advertencias de inundaciones repentinas están vigentes para los condados de Hunterdon, Middlesex, Mercer, Monmouth, Ocean y Somerset de Nueva Jersey hasta las 3 p.m. del martes, mientras que los avisos de inundaciones repentinas y de viento están vigentes para la mayor parte de la región hasta la madrugada del miércoles. También es probable que ocurran cortes de energía generalizados. Cerca de 11,000 habían sido reportadas en el área tri-estatal a las 11 a.m., principalmente en el sur de Nueva Jersey.

Si bien los impactos directos en la ciudad de Nueva York pueden ser limitados, el alcalde Bill de Blasio dice que no se arriesgará con la tormenta. El alcalde indica que el Bajo Manhattan es particularmente vulnerable a las inundaciones y la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad desplegó la protección correspondiente. Eso incluye barreras para proteger a las empresas y medidas para evitar inundaciones en el metro, como sucedió durante Sandy en 2012.

«Tomamos precauciones porque hemos aprendido por las malas», dijo De Blasio. «Necesitamos a todos: cuida a tus vecinos, especialmente a las personas mayores. Ve si necesitan algo».

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy declaró un estado de emergencia para su estado antes de la tormenta; entró en vigencia a las 5 a.m. del martes.

La declaración significa que todas las oficinas estatales estarán cerradas, y los empleados no esenciales no deben presentarse a trabajar, dijo Murphy. Murphy anunció en Twitter que ningún conductor debería estar en la carretera a menos que sea completamente necesario, aunque no se aplicará ninguna prohibición de viaje.

En algunas localidades donde las carreteras frecuentemente tienen problemas con las inundaciones, como Hoboken, se impuso la prohibición de conducir durante al menos parte del martes. Las calles de Hoboken estarán cerradas para los conductores a partir de las 5 p.m. del martes hasta las 5 a.m. del miércoles. NJ Transit también dice que tiene equipos en espera para abordar cualquier cable caído u otros problemas que afecten el servicio que surjan durante o después de la tormenta.