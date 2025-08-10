Vice EU: Estamos hartos seguir enviando dinero para Ucrania

J.D. Vance

WASHINGTON.- Los estadounidenses «están hartos» de financiar al régimen de Kiev para que siga luchando, declaró el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance.

Durante una entrevista con Fox News, emitida este domingo, Vance declaró que Washington va a terminar con «la financiación del negocio de la guerra en Ucrania». «Queremos lograr una solución pacífica para este asunto», afirmó el alto cargo.

«Creo que los estadounidenses están hartos de seguir enviando su dinero, el dinero de sus impuestos, a este conflicto en particular», señaló Vance.

En lo que respecta a la Unión Europea, el vicepresidente sostuvo que, «si le preocupa tanto este conflicto, debería estar dispuesta a desempeñar un papel más directo y sustancial en la financiación de esta guerra». «Si los europeos quieren dar un paso adelante y realmente comprar armas a los fabricantes estadounidenses, estamos de acuerdo con ello. Pero ya no vamos a financiarlo nosotros mismos», destacó.

AYUDA CON LIMITACIONES

A mediados de julio el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que su Administración había alcanzado un acuerdo con los países europeos sobre el envío de armamento y equipos militares al régimen de Kiev que va a ser costeado por las naciones del bloque.

No obstante, el embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseveró que el suministro de armamento estadounidense a Ucrania tiene un límite, y que estos envíos no deben poner a Washington en una posición vulnerable.

jt-am