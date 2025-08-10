Vice EU: Estamos hartos seguir enviando dinero para Ucrania
WASHINGTON.- Los estadounidenses «están hartos» de financiar al régimen de Kiev para que siga luchando, declaró el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance.
Durante una entrevista con Fox News, emitida este domingo, Vance declaró que Washington va a terminar con «la financiación del negocio de la guerra en Ucrania». «Queremos lograr una solución pacífica para este asunto», afirmó el alto cargo.
«Creo que los estadounidenses están hartos de seguir enviando su dinero, el dinero de sus impuestos, a este conflicto en particular», señaló Vance.
En lo que respecta a la Unión Europea, el vicepresidente sostuvo que, «si le preocupa tanto este conflicto, debería estar dispuesta a desempeñar un papel más directo y sustancial en la financiación de esta guerra». «Si los europeos quieren dar un paso adelante y realmente comprar armas a los fabricantes estadounidenses, estamos de acuerdo con ello. Pero ya no vamos a financiarlo nosotros mismos», destacó.
AYUDA CON LIMITACIONES
A mediados de julio el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que su Administración había alcanzado un acuerdo con los países europeos sobre el envío de armamento y equipos militares al régimen de Kiev que va a ser costeado por las naciones del bloque.
No obstante, el embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseveró que el suministro de armamento estadounidense a Ucrania tiene un límite, y que estos envíos no deben poner a Washington en una posición vulnerable.
Lo que sucede es que EEUU también presionó a Ucrania para que devolviera a Rusia las bombas nucleares que tenía y que si la hubiera mantenido Rusia no se hubiera atrevido a atacar, entonces EEUU tiene el deber moral de apoyar a Ucrania
No seas baboso. Irán le dio una tremenda paliza a Israel. Qué hizo Israel? Usó sus bombas atómicas?
El dinero no es ustedes, es un dinero ya presupuestado para esos asuntos, Putin ha de ser confrontado con caracter solido, y romperle la camorra loca de invasionista
Cómo un grupito puede vencer un continente y el ejército más poderoso de el mundo el de usa las bandas en Haití
Igual de Trump, este es otro baboso, pero de menor tamaño; están igual que las Naciones Unidas (ONU) denunciando crímenes de lesa humanidad, cuando son ellos quienes deben actuar contra eso. Los líderes de Estados Unidos están cansados de enviar armas a Ucrania, pero son ellos quienes deben detener el envío. Pero, ya está claro que enviar armas no hará diferencia, lo que hará es prologar el conflicto
No creo en lo que expresa esta calaña, que ese sería el problema porque, los que gasten en financial en la en Ucrania, se lo sacan donde quieran. Es la proximidad que tienen con ese vulgar asesino. Y por qué, si es de no financial guerras, no hacen lo mismo con Israel?. Para Israel, el pueblo estadounidense, no se ha ‘jartado’ de pagar impuestos, cínico.-
«Admitan que perdieron la guerra cabrones»
DINERO, fiat que le cuesta en un sentido NADA, eso es solo papel, tintas e imprimir.
Rusia solita le está ganando a todos esos bastardos.
Hasta Japón, Australia, korea del Sur, Canadá,
«Rusia solita le está ganando a todos esos bastardos.»
POR ESO LOS RUSOS SE jACTAN y SIENTEN ORGULLOSOS DE DECIR QUE SOLO HAY:
UNA y ÚNICA MADRE RUSIA 🐻 🇷🇺 💪🏽 💪🏽 🇷🇺 🇷🇺 🐻
¡ ¡ ¡ 🇷🇺 🇷🇺 HUUURRRAAA 🇷🇺 🇷🇺 ! ! !
¡ ¡ ¡ 🇷🇺 🇷🇺 HUUURRRAAA 🇷🇺 🇷🇺 ! ! !
¡ ¡ ¡ 🇷🇺 🇷🇺 HUUURRRAAA 🇷🇺 🇷🇺 ! ! !
Le pregunté a chatgpt cuantos países apoyan a Ucrania. La respuesta son más de 50. Todo el bloque europeo, la OTAN, EEUU, el G7, y un largo etc
Ya están tirando la toalla como dice mi hermano comunista Eduardo guillemo.
Manden misiles y soldados a favor de un estado libre y soberano invadido de forma indiscriminada y su gente muriendo por defender su propia tierra no entiendo por qué nadie interviene
Están necesitando refuerzos en Ucrania. Porque no te alista?
