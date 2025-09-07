Verdadera epidemia motorizada

En el año 2019, uno de nuestros hijos regresaba de su trabajo desde la ciudad Capital hacia San Cristóbal y tratando de entrar a Madre Vieja Norte fue impactado por la parte trasera de su vehículo por un motociclista que competía ilegalmente en una carrera en la carretera Seis de Noviembre.

El susodicho motociclista, prácticamente se introdujo en el vehículo de nuestro hijo, dejando parte de cuero cabelludo en la parte de arriba de la compuerta trasera, la cual destruyó con el impacto.

Mientras estaba en el pavimento y era auxiliado, la motocicleta del accidente desapareció de la escena ayudada por los otros competidores.

La policía de tránsito, hoy Digesett, no levanta actas policiales en los lugares donde ocurren los accidentes, por esa razón el acta policial que se instrumentó en el cuartel de Hatillo no hizo constar esto en su informe, pero sí admitió otra motocicleta sin ningún daño y con sus documentos en regla.

Mientras, el averiado motorista estaba incapacitado, se celebró una especie de juicio en el Tribunal de Tránsito de San Cristóbal, y nuestro hijo fue condenado a una presentación periódica durante 6 meses y a una fianza de $75,000.00. Cuando protestamos frente a la abogada de nuestro seguro, ella argumentó que eso era lo normal en esos casos, que no teníamos de qué preocuparnos.

Han pasado 6 años desde entonces, y año tras año nosotros recibimos un acto de alguacil sobre una vista judicial concerniente a este accidente. En principio, llamamos a las oficinas legales del seguro, para cerciorarnos de que ellos habían recibido este acto y de que enviaran sus abogados a representar nuestra parte y al seguro.

Dos meses atrás, decidimos ir personalmente al Dpto. Legal del seguro para que nos explicaran qué está sucediendo con este caso, y nos quedamos con la boca abierta con las historias que escuchamos.

En nuestro país las leyes de tránsito no obligan a los motociclistas a estar protegidos por un seguro para daños a terceros; o sea que usted puede ir a una agencia de motocicletas y salir transitando por las calles y carreteras, solo con la factura de compra.

Según, nos informaron algunos amigos abogados del staff del seguro, las aseguradoras todas tienen una crisis de acumulación de demandas por accidentes de motociclistas. La mayoría de sus profesionales legales están copados por las demandas civiles de los motociclistas accidentados; es lo que podemos llamar una verdadera epidemia motorizada.

