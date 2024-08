Venezuela y genocidio en Gaza: propuesta a Hipólito (OPINION)

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

A – Antes de entrar en materia, voy a fijar mi posición ante quienes me critican por mis embestidas al neoliberalismo estadounidense y a la política exterior imperialista de guerras y más guerras implementadas contra el Tercer Mundo por las élites que gobiernan a los Estados Unidos, pero específicamente contra Hispanoamérica, y que por ello me plantean, que si tanto me gustan los dictadores Maduro, Ortega y los Castro, entonces, que me vaya a vivir a Cuba, Venezuela o Nicaragua; a ellos les digo lo siguiente: los peledeistas (verdes y morados), no son la República Dominicana, por tanto, si critico sus malas acciones, como enriquecerse robando a manos llenas lo que es del pueblo, lo que hago es defender a mi país de sus malhechores, y por ello no tengo porque irme a otro país para ejercer el derecho a enfrentar a los enemigos de mi patria; incluso, es un deber de los buenos dominicanos, el hacerlo.

B – Igualmente, la élite guerrerista que gobierna a los Estados Unidos, no son los Estados Unidos, por ende, si critico sus malas acciones, su inhumanidad, llevando tantas guerras por el mundo movidos por la codicia de lo que obtienen saqueando inmisericordemente a las naciones más débiles, con estas críticas sólo estoy asumiendo la defensa del pueblo pobre de Estados Unidos, que manda a sus hijos a esas guerras para un destino criminal, incierto y desgraciado, en consecuencia, por ello no tengo porque que irme a Cuba, Venezuela o Nicaragua para ejercer ese derecho, y más cuando está establecido en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Entendido? Hecha esta aclaración, pasamos al tema que nos ocupa.

1 – Desde hace muchas décadas la gobernanza de Estados Unidos ha sido asaltada por hombres y poderes sin escrúpulos, que en nada dignifican al pueblo de los Estados Unidos y por extensión, tampoco al género humano. El verdadero poder de USA, no radica en el pueblo, aunque este principio está consignado en su constitución, es letra muerta.

El verdadero poder de los Estados Unidos lo poseen: el Complejo Militar Industrial: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, General Dynamics y otras.

Las petroleras y gasíferas: Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillip, Occidental Petroleum, y seis más. En Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook (ahora Meta).

Los fabricantes de vehículos: General Motors, Ford Motor Company, Fiat, Chrysler, Tesla, Johnson &.

Las farmacéuticas más poderosas: Johnson, Merck & Co, Pfizer, Abbott, Amgen. En las que producen y exportan alimentos: Monsanto, Cargill, Archer Daniels Midland, Tyson Foods, Bunge Limited, Conagra Brands, Nestlé, etc.

Los Grandes Bancos: Chase Bank (JPMorgan Chase Bank), el más grande de los Estados Unidos. Wells Fargo Bank, Bank of America, PNC Bank, U.S. Bank, Trust Bank, Regions Bank, Huntington Bank etc.

Las más grandes financieras: Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Bank of América, BlackRock: Visa y Mastercard etc.

Las grandes transnacionales de la minería: Newmont (socia de la Barrick Gold Corporation) Southern Copper, Freeport McMoRan, Albemarle, Royal Gold, Mosaic, Minería Hecia, Alcoa Cleveland-Cliffs, Alacer Gold, etc.

Los Periódicos más influyentes: The Wall Street Journal, The New York Times, New York Daily, New York Post, The USA Today, Washington Post, etc.

Los poderosos canales de televisión: PBS, Telemundo, Univision, UniMás, Azteca América, Fox News, CNN, HLN, etc.

Grandes cadenas comerciales: Walmart, Kroger, Costco, Target, Amazon, etc.

Grandes líneas aéreas: Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines, JetBlue, Hawaiian Airlines, etc.

Grandes navieras de transporte: Servicios de envío integrados, matson, inc., Kirby Corporation , Teekay Corporation, Escorpio Tankers Inc. , Teekay Tankers Ltd., Star Bulk Carriers Corp., DHT Holdings, Inc., Tsakos Energía Navegación etc.

Grandes productoras de cine la mayoría ubicadas en Hollywood: Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Paramount Pictures, Sony Pictures Motion Picture Group, Columbia Pictures

Grandes cadenas de hoteles: Marriott International, Hilton Worldwide, Wyndham Hotels & Resorts, Hyatt Hotel Corporation, Intercontinental Hotel Group

La Bolsa de Valores de Nueva York (en Wall Street), la NASDAQ Stock, la segunda más grande del mundo, y la Bolsa de Valores de Chicago (CBOE). Wall Street, el hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York, la mayor del mundo. 2.400 empresas cotizan en ella.

2 – Ahora presento el poder económico más grande que actualmente existe en los Estados Unidos, y en consecuencia el mayor poder político: la diáspora judío-sionista. Y lo son, porque ellos se han constituido en los mayores accionistas en todas las empresas transnacionales ya mencionadas. Por esta razón, son casi dueños de todos los bancos, de las financieras, de las empresas de construcción, de las farmacéuticas, de las industrias del entretenimiento, de los hospitales, de los asilos para cuidados de ancianos, de las mayorías de viviendas, de las fábricas de armas, controlan las líneas aéreas y marítimas y transporte terrestre. Donde quiera que se mueva un dólar, allí están estos judíos.

3 – Los judíos constituyen el grupo étnico más poderoso que existe en los Estados Unidos y en el mundo. Son judios, la familia Rothschild, Volodimir, Élisabeth Borne, Primera ministra de Francia, Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Dana Walden, Presidenta de Disney, Bill Gate, Mark Zuckerbeg, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, George Soros, Henry Kissinger etc. Y se dice, que hasta el propio Adolfo Hitler tenía ascendencia judía.

4 – La economía, la política, las industrias, todo está controlado por ellos. El presidente de los Estados Unidos, sea republicano o demócrata, lo mismo que el congreso, los secretarios de Estado y los restante funcionarios de los organismos financieros y de política exterior, solo son correas de transmisión de estos judíos, y de los no judíos, que aún son dueños de los patrimonios transnacionales que todavía no están en manos de los judíos señalados. No es verdad que los políticos de Estados Unidos son libres soberanos e independientes para tomar decisiones políticas y económicas o de cualesquiera que estas sean. Y no lo son, porque ellos llegan a la presidencia, al congreso y a cualquier otra posición, con el auspicio económico de esos poderes superiores a ellos. En esta disquisición hay que tomar en cuenta, que los funcionarios con más poder en los Estado Unidos tienen ascendencia judía; Henry Kissinger y Antoni Blinken constituyen ejemplo de esta situación. Menciono sólo estos dos, porque sería kilométrico el listado, de los que de ellos, ocupan elevadas funciones en los bancos, en todas las transnacionales y en tren gubernamental, tanto en Estados Unidos como en Europa.

5 – Los judíos sionistas tienen planes de dominar este planeta tierra totalmente, y están en camino de lograrlo, debido a que controlan la economía en todas sus vertientes; además tienen su gente ocupando las más altas funciones gubernamentales en los Estados Unidos y en toda Europa, como también en la banca, el comercio mundial, en las principales instituciones mundiales como los son el FMI, el BM, y en los ejércitos de Europa y Estados Unidos. El tener a Antoni Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos, no es nada casual, como tampoco lo fueron los nombramientos en esa posición de Henry Kissinger y Madeleine Albright. Donald Trump tiene una hija, (Ivanka Trump) casada con un judío. Y cuando ese magnate o cualquier otro ha llegado al poder de presidente, lo ha hecho con la ayuda del dinero judío. Además, los judíos dominan la ciencia y la tecnología. Es la etnia con más premios Nobel ganados, y por lo que veo que están haciendo en la Franja de Gaza, en determinación y crueldad, nadie les gana.

6 – Por todo lo expuesto es fácil deducir, que los judíos están detrás de acabar con el chavismo y Maduro, porque el chavismo va contra sus intereses y planes de dominación mundial. Esta decisión se hizo más contundente cuando Chávez cometió el error táctico de maldecir a Israel. Desde ese mismo momento, los judíos (en venganza), juraron destruir al chavismo y a Maduro.

7 – Frente a esta situación, cobra sentido, plantear que los judíos están liderando la caída de Maduro. Como avanzada para la guerra contra el sucesor de Chávez, ya tienen colocado en Argentina al loco de Javier Milei, y los presidentes y expresidentes latinoamericanos referidos, constituidos en un bloque contra Maduro, son parte de las tácticas y estrategias judías para derrocar a Maduro.

8 – Los integrantes del bloque aludido, son pan comido para los judíos. Eso queda demostrado con los expresidentes. Todos, sin excepción, cuando estuvieron en el poder, fueron sus títeres; alegremente entregaron sus respectivos países a la voracidad de las transnacionales donde los judíos son los mayores accionistas. De ese bloque, fueron los mayores arrastrados, los mexicanos Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Concomitantemente, Álvaro Uribe e Iván Duque, hacían competencia de entreguismo con ellos. Las seis bases militares de los Estados Unidos que hay en Colombia son el fruto de esa competencia de entreguismo.

9 – De los otros expresidentes como José María Aznar, Felipe Gonzales, Mireya Moscosa, Jeanine Añes, Lenin Moreno y Mauricio Macri, su servilismo solo ha sido superados por Juan Guaidó y Javier Milei; e Hipólito, hasta mandó un batallón de nuestro ejército a pelear en Irak; fue su contribución para llevar la democracia norteamericana a ese país. De los presidentes actuales, Dina Boluarte, Gabriel Boric, Luis Lacalle Pou, Javier Milei, Lula Da Silva y Gustavo Petro, esperemos a ver qué pasa con ellos. A nuestro presidente Luis Abinader no lo meto en ese bloque, porque él no es como ellos. Solo se ha equivocado. Ha cometido un error garrafal con integrarse a este bloque, porque – repito- él no es como ellos.

10 – En repetidas ocasiones yo oí decir a Hipólito: “yo no soy un pendejo para tirarme en contra a los gringos”, con base a esta hipérbole, a veces quiero comprender a los presidentes y expresidentes del bloque aludido, porque en realidad no es fácil, tener en contra a ese imperialismo judío-estadounidense.

11 – No obstante, yo respeto la decisión de ese bloque de querer aplastar el chavismo y querer comerse vivo a Maduro. Ese es su derecho, aunque sea un derecho torcido. Pero lo que no le perdono es, que le den más importancia al resultado de unas elecciones, que al genocidio en curso que en la Franja en la Franja de Gaza están ejecutando los judíos sionistas encabezados por Benjamín Netanyahu con el apoyo de Estados Unidos.

12 – Si por casualidad de la vida, este mutismo es debido a una falencia cognitiva, para enmendar ese silencio cómplice con el genocidio en curso en Gaza, formalmente, por este medio, solicito a Hipólito Mejía, que en su calidad de integrante del bloque de presidentes y expresidentes aludidos, le plantee a sus integrantes, emitir un comunicado firmado por todos ellos, donde conste que les exigen a Benjamín Netanyahu, a los Estados Unidos y a la Unión Europea, poner fin de inmediato al genocidio en curso en la Franja de Gaza, y amenazarlos, con renunciar a dicho bloque, si no obtemperan a este pedido. En aquella masacre ya van reventadas un número superior a 40 mil personas, entre ellas más de 20 mil niños. Detener esta barbarie es cuestión de decencia, y de rescate de la dignidad humana, que ha caído muy bajo. Estoy seguro, que los hombres y mujeres solidarios con la humanidad, esperamos la realización de ese milagro, que entre cosas vendría a conjurar, la “Tercera Guerra Mundial” en curso.

El que tenga oídos, que oiga…

Enlace: Samuel Moncada en la Asamblea Nacional sobre actas y elecciones presidenciales