VENEZUELA: Presidenta revisa acuerdos petrolíferos con EEUU

Chris Wright y Delcy Rodríguez

CARACAS 11 Feb.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas, al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un gesto más de acercamiento entre ambos países después de la operación estadounidense que saldó con el arresto de Nicolás Maduro.

«El objetivo de dicho encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales», ha señalado el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, a través de redes sociales.

En encuentro ha contado con la presencia de la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, así como de su homólogo venezolano, Félix Plasencia, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón Pérez.

Por su parte, Wright ha calificado de «histórica» una visita en la que está previsto que examine algunos yacimientos petrolíferos y se reúna además de con funcionarios del Gobierno, con representantes del sector empresarial.

En un comunicado del Departamento de Energía, se ha dejado constancia de que el desplazamiento de Wright servirá para avanzar en la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «restaurar la prosperidad, la seguridad y la protección de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental».

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha señalado que «el sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela».

La visita de Wright se enmarca dentro del nuevo escenario en el que Washington se encargará del desarrollo y explotación de los recursos petrolíferos de Venezuela, tal y como el propio Trump se encargó de subrayar el mismo día en el que dio a conocer la detención del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En las últimas horas, la Administración Trump ha vuelto a retirar sanciones a Venezuela para, en esta ocasión, permitir a empresas estadounidenses operar en el mercado petrolero local, como parte de un proceso iniciado el 7 de enero, que permite la venta y el transporte de crudo a los mercados de todo el mundo.

of-am