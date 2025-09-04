Advierte Venezuela no cederá ante «chantajes ni amenazas»
CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro afirmó que declararía constitucionalmente una «república en armas” si el país sudamericano “fuera agredido” por las fuerzas militares que el gobierno de Estados Unidos ha desplegado en el Caribe.
Los comentarios del gobernante en una conferencia de prensa se dan en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump se dispone a reforzar esta semana su fuerza marítima cerca de aguas venezolanas para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.
NO HA ANUNCIADO INCURSIÓN TERRESTRE
Estados Unidos no ha informado sobre la posibilidad de una incursión terrestre con los miles de efectivos desplegados, pero el gobierno de Maduro ha respondido enviando más tropas a lo largo de su costa y frontera con la vecina Colombia y concovado a los venezolanos a alistarse en una milicia civil.
El gobernante venezolano insistió que la estrategia venezolana ante lo que llama las amenazas de Estados Unidos es “eminentemente defensiva”, lo que incluye la “lucha diplomática, la lucha política”, pero advirtió que si “Venezuela fuera agredida pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional” y “declararía constitucionalmente a la república en armas, lucha armada”.
Agregó que su país se está “preparando para preservar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial ante «estos métodos inmorales ilegales que violan la Carta de Naciones Unidas”, en alusión al despliegue de fuerzas estadounidense.
UN PUEBLO DE GUERREROS
“Venezuela es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros y jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, aseveró a los periodistas en un lujoso hotel de Caracas.
“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años… una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, afirmó.
El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por presuntos cargos de narcoterrorismo.
NO DESCARTA DIÁLOGO
Maduro dijo también en la rueda de prensa que no descarta que un diálogo entre los gobiernos de Caracas y Washington ayude a aliviar las tensiones, aunque reconoció que en la actualidad los canales de comunicación entre ambos países “están maltrechos”.
“Siempre tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos, abiertos con Estados Unidos, ojalá esos canales se recuperen”, señaló tras considerar que “la búsqueda del cambio de régimen (en Venezuela) está agotado y está fracasado como política en el mundo”.
Trump “es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hacer”, dijo Maduro.
Siempre he sostenido que el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, NICOLAS MADURO MOROS, ha tenido una posición correcta y firme, en defender, la INDEPENDENCIA, SOBERANIA, LIBERTAD, EL TERRITORIO DE VENEZUELA, SU POBLACION Y SUS ENORMES RECURSOS MINEROS Y SUS POZOS PETROLIFEROS, porque todas esas indicaciones pertenecen al VERDADERO PUEBLO DE VENEZUELA,
y pienso que Venezuela, no debe echar un paso atrás, en defender, lo más importante, su SAGRADA NACION de los sectores vende patrias que hoy atizan a los sectores externos a Venezuela, dígase, los Estados Unidos de Norteamérica, para que invada al territorio de Venezuela y de al trate con el régimen que encabeza, el patriota latinoamericano MADURO.
Es hora que EE.UU., se sienta a dilucidar, el problema de los movimientos de las drogas que se mueven, en todas las zonas del Caribe y América del Sur y Centroamericana, pero hacerlo, en conjunto con las naciones, donde, los narcotraficantes se mueven con el fin de enviar toneladas de drogas a varios territorios e incluyendo a EE.UU.,
que es donde las drogas dejan millones de dólares a quienes la trafican o las envían, específicamente al territorio de EE.UU., en vez de estar haciendo acusaciones discutibles al régimen de Venezuela.
