Venezuela: Maduro critica la «diplomacia de cañones» de EU
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido este miércoles del supuesto despliegue de un submarino nuclear de Estados Unidos en la región y ha cargado contra lo que considera una «diplomacia de cañones», basada en la fuerza militar.
«Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes», ha esgrimido Maduro, que se ha vuelto a referir a la creciente actividad militar estadounidense durante una ceremonia de entrega de cartas credenciales a varios embajadores extranjeros.
MANTIENE DIPLOMACIA DE ALTURA FRENTE A EEUU
Frente a esta política norteamericana, Venezuela mantiene «una diplomacia de altura, fina», en palabras de su presidente. «Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad», ha añadido, en una declaración televisada en la que ha agradecido la «impactante solidaridad mundial» recibida en los últimos días.
«Nunca se había amenazado ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear, ha señalado el presidente venezolano. Según Caracas, este submarino llegará a la zona a principios de la próxima semana y se sumaría a otros buques militares cuya presencia ya ha confirmado Washington.
AMISTAD NO ES INCOMPATIBLE CON VALENTIA
Maduro, sin embargo, ha señalado que el «mensaje de amistad» que manda Venezuela no es incompatible con la «valentía». «No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca. (…) No nos creemos más que nadie, porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie», ha defendido.
De hecho, ha considera que de haber vivido «en la época de Hitler» el chavismo también habría hecho historia, porque no se habría «sometido» tampoco al líder de la Alemania nazi.
ESTO FUE LO QUE DIJO MADURO. ASQUEROSOS SIEMPRE TORCIENDO LA INFORMACION. NO APRENDEN ARRASTRADOS.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que su país ha sido amenazado por un submarino nuclear. Ante este escenario, reiteró que el Gobierno Bolivariano es garantía de paz en su política exterior.
Desde el Palacio de Miraflores, durante el recibimiento de las Cartas Credenciales de los nuevos representantes diplomáticos de Belarús, Camboya, Côte d’ivoire, Hungría y Azerbaiyán, el mandatario nacional aprovechó la ocasión para condenar la violación del Tratado de Tlatelolco, un acuerdo internacional que busca prohibir las armas nucleares en América Latina y el Caribe, estableciendo la región como una zona libre de armas nucleares. «Nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear», sostuvo, rechazando esta medida. Prosiguió indicando que cuenta con la solidaridad internacional: «Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial.… Leer mas »
EL PROBLEMA NO ES QUIEN LA VENDE…..EL PROBLEMA ES QUIEN LA COMPRA Y LA CONSUME. VENEZUELA NO PRODUCE COCA. QUIENES PRODUCEN COCA TIENEN BASES MILITARES EN ESOS PAISES Y EEUU SIGUE CONSUMIENDO