VENEZUELA: Guaidó dice es “crimen de lesa humanidad” no permitir la ayuda

CARACAS, Venezuela.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a los militares para que permitan ingresar la ayuda humanitaria al país; de lo contrario, señala que “el no salvar vidas implica delito de lesa humanidad”.

“A los militares, ya es una orden. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria; va a ser un momento de inflexión para ustedes”, señaló a la Voz de América.

Según el autoproclamado presidente encargado, ellos saben lo que está pasando en Venezuela “tienen familia, tienen amigos que se fueron del país; sufren lo que sufrimos todos” y por ello, bajo autorización de la Constitución, según él, se está aprobando el ingreso.

“Contrariar esa orden sería ir en contar de la humanidad y la vida de los venezolanos”, añadió a VOANoticias.

En cuanto a la ayuda humanitaria, aunque reconoce que no es la solución a la crisis, afirma que el proceso “va muy bien”, pues “ya hemos logrado casi 100 millones de dólares en aportes”, sostuvo.

Guaidó calificó como un hecho histórico lograr que se estableciera el centro de acopio de ayuda humanitaria en Cúcuta, y reconocer el reto que implica el ingreso de la misma a Venezuela. “Sabemos ya la actitud de Maduro y su régimen con respecto a esto, que no va a ser sencillo (…) Como no ha sido sencillo la democracia en Venezuela, como no ha sido sencillo este momento tan duro que estamos viviendo”.

Y describió que posteriormente vendrá la fase de distribución y de verificar que esta ayuda “llegue realmente a donde debe llegar”, puntualizó en entrevista con la Voz de América.

Estos primeros insumos, indicó el presidente, están destinados para atender la población más vulnerable: niños entre los 0 y 3 años, y la población que está en riesgo de muerte. “Por ejemplo, enfermos renales, VIH, cáncer”, dijo.

“Esto no es necesario, es urgente… es imprescindible; es de vida o muerte”, señaló el mandatario encargado.

Elecciones cercanas

También afirmó que Venezuela no solo está cerca a unas elecciones libres y democráticas, sino a un “cambio y una democracia para siempre”.

Pero, enfatiza en que primero debe cesar la usurpación, llegar la estabilización al país y generar gobernabilidad, así como establecer instituciones transparentes como un Consejo Nacional Electoral (CNE) transparente, que es el gobierno de transición.

También hizo un llamado a sus compatriotas que “se fueron por una razón: persecución, inseguridad, falta de oportunidades, hambre… por muchas razones. Entonces, hay que recuperar esas razones… (…) Así que el llamado es a que aguanten, a que tenemos años en este proceso, a que resistan, pero que muy pronto van a poder preparar esas maletas, en el momento en que decidan, porque van a recuperar esas oportunidades que perdieron”, aseguró Juan Guaidó.

