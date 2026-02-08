Dudan la RD pueda duplicar su PIB en los próximos diez años

Economistas Antonio Cirianco y Henry Febrard entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa D`Agenda.

SANTO DOMINGO.- Si la economía dominicana no retoma su crecimiento potencial, es poco probable que se pueda duplicar el producto interno bruto en los próximos diez años, como se ha propuesto la Meta Presidencial 2036 trazada por el presidente Luis Abinader, consideraron el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco, y el consultor Henri Hebrard.

Dijeron que para alcanzar este objetivo el PIB debe crecer alrededor del 6 por ciento y el Gobierno incrementar el gasto de capital así como revertir la tendencia de crecimiento negativo que por cinco trimestres ha experimentado el sector de la construcción.

Entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, reconocieron que los fundamentos de la economía dominicana siguen siendo sólidos y resaltaron que así lo avalan organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo.

VE DISMINUCIÓN

Ciriaco explicó que el crecimiento potencial de la economía ha ido disminuyendo, y conforme a un estudio realizado por técnicos del decanato que dirige, el último dato lo ubica en un 4.7%, lo cual -a su juicio- deja claramente establecida la necesidad de una reforma estructural para revertir esta tendencia.

En cuanto al sector de la construcción, dijo que ha tenido un decrecimiento en los últimos cinco trimestres, lo cual ha impactado negativamente el dinamismo de la economía.

“El sector de mayor peso en la estructura de la economía dominicana es la construcción y tiene cinco trimestres con crecimiento negativo porque, dentro de otras cosas, depende del comportamiento de las tasas de interés, y mientras esas tasas se mantengan altas, impactan por el lado de la oferta porque crece con alto financiamiento, y si el financiamiento es caro, ralentiza la construcción de viviendas; e igual sucede con la demanda porque los préstamos hipotecarios son altos en el país, y tumban las compras de las casas y apartamentos”, dijo.

De su lado, Hebrard explicó que muchos países en el mundo quisieran tener un crecimiento de un 4%, pero advirtió que si el mismo es menor, podría resultar problemático.

Indicó que en un comunicado emitido la semana pasada, la Junta Monetaria ajustó hacia la baja las proyecciones de crecimiento de 4.5% que se contempló en la formulación del Presupuesto General del Estado para el presente año.

“Si no hay crecimiento, no podemos resolver nada de los retos que tenemos como sociedad.. sabemos que un crecimiento menor al 4 por ciento es problemático; entonces estamos en la raya para este 2026, en el umbral”, enfatizó.

Dijo que hay dos comunicaciones, una del Banco Central y otra de la Junta Monetaria que van en la misma dirección