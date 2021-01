Ven «infundadas» las denuncias sobre irregularidades licitación del MINERD

Carlos Pimentel.

Santo Domingo, 13 ene.- El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, calificó este miércoles de «infundadas» las denuncias sobre supuestas irregularidades en la adquisición de miles de computadores portátiles y tabletas electrónicas por parte del Ministerio de Educación.

Pimentel aseguró que «no tienen consistencia» esas denuncias ya que en las adjudicaciones a que hacen referencia no se violentaron los artículos de la Ley de Compras, Contrataciones, Bienes, Servicios y Concesiones.

El funcionario hizo alusión a una denuncia aparecida el viernes pasado en un diario de circulación nacional en la que se cuestionó la legitimidad de dos de las empresas que participaron en las licitaciones que el Ministerio de Educación realizó para adquirir decenas de miles de computadores personales.

De acuerdo a esa publicación, la empresa Madison Import, pertenece al vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, designado en esa posición el pasado 21 de agosto.

En ese sentido, Pimentel afirmó que la ley de Compras y Contrataciones no impide a un funcionario de esa categoría participar en licitaciones.

En cuanto a la empresa Omega Tech, mencionada en la publicación porque su propietario ha sido sometido a la justicia por supuesta defraudación de impuestos, el funcionario dijo que «aunque no nos guste» la ley no impide que una persona que no ha sido sancionada de manera «irrevocable», pueda participar en ese tipo de procesos.

Pimentel se expresó de esa manera al ser abordado por periodista sa la salida de un acto público.

El Comité de Compras del Ministerio de Educación respondió a la publicación el mismo viernes pasado, asegurando que «no hubo irregularidad alguna» en las licitaciones.

«Por el contrario, el Comité de Compras del Minerd ha actuado con absoluto apego a la ley, con rigor ético, con elevado nivel de organización y eficiencia, con profundo espíritu participativo y democrático, y sobre todo, con absoluta transparencia», dijo el comité.

El Ministerio de Educación puso en marcha dos procesos de licitación por 15,085 millones de pesos para adquirir, en total, 940,000 equipos informáticos para alumnos y profesores. Las adjudicaciones se celebraron el 16 y 22 de diciembre de 2020.EFE