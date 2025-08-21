Ven «inaceptable» despliegue tropas extranjeras en Ucrania
MOSCU.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado como «inaceptables» las propuestas de los países europeos que pretenden desplegar tropas extranjeras en territorio ucraniano, una de las demandas más solicitadas por Kiev como garantía de seguridad una vez se logre un hipotético acuerdo de paz.
«Esto será absolutamente inaceptable para Rusia y para las fuerzas políticas sensatas en Europa», ha dicho Lavrov este jueves durante la visita de su homólogo de India, Subrahmanyam Jaishankar, según recoge la agencia de noticias Interfax.
Lavrov ha señalado que espera que finalmente los responsables de estos planes sólo estén intentando «llamar la atención» y ha asegurado que ya en la primera cumbre de Estambul en abril de 2022 se acordaron unas garantías de seguridad para Ucrania basadas «en el principio de seguridad colectiva».
«Esas garantías de seguridad que se acordaron por iniciativa de la delegación ucraniana en Estambul en abril de 2022 cuentan con nuestro apoyo (…) todo lo demás, todo lo unilateral, son iniciativas absolutamente inútiles», ha dicho.
Lavrov ha aprovechado para dedicar un guiño a la Administración Trump, a la que ha encomiado sus «esfuerzos» para lograr la paz en Ucrania, a pesar, ha dicho, de los que dedica Kiev a, supuestamente, boicotear las iniciativas de Washington.
Así, ha asegurado que las autoridades ucranianas –cuya legitimidad ha puesto en duda–, auspiciadas por sus «patrocinadores occidentales», van en contra de los «esfuerzos» del presidente Trump, con quien el Kremlin, ha destacado, ha estado cooperando de manera activa para lograr «soluciones sostenibles a largo plazo».
Con motivo de la reunión que Trump ha mantenido por separado con Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin, y ante la posibilidad de un cara a cara entre ambos, se ha reactivado el debate acerca de las garantías de seguridad para Ucrania una vez se logre alcanzar algún tipo de acuerdo de paz.
Los grandes socios europeos de Ucrania –Reino Unido y Francia– han sacado a relucir nuevamente su propuesta de desplegar un contingente de paz en Ucrania para satisfacer a un Zelenski que da por seguro esta iniciativa y que no se sentará a negociar con Putin hasta obtener certezas sobre esta y otras garantías.
Pero… amigo LAVROV, no se trata de tropas extranjeras para reforzar el ejército ucraniano, sino de una Fuerza Inter-europea de Paz, para meterse en el medio de los dos bandos (rusos y ucranianos) y desapartarlos para que no sigan matándose ni destruyéndose.
ELLOS LO SABEN PERO RECUERDA QUE EN EL MANUAL DE HACER LOS LOCOS ELLOS SON ESPECIALISTAS.
Lo que no es inaceptable, aún buscando un acuerdo de paz, son los constantes bombardeos que el ratón Putin, ejecuta en suelos ucranianos, cara e’ caballo. Estos esclavos rusos, se oponen a todo los que no le puede ser conveniente y favoreciendo a Ucrania para que, le dejen el campo abierto, para seguir, fácilmente, masacrando al ucraniano. Y cuando ustedes, balsa de aza ro sos, tienen o tenían los pu er qui tos norcoreanos, no eran tropas…
… extranjeras (lo que siempre negaron). Se dan cuentas, prorusos de este foro, psicorectales, de la narrativa de sus acólicos esclavos.-
PARECE QUE Mark Zuckerberg,POR FIN SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DE ALIENIGENAS EN NUESTRAS CIUDADES…
Y los coreaanos Que hacen en Rusia buen pendejo.
Él invasor dé Ucrania no quiere tropas extranjeras en él suelo adónde han invadido 😂😂😂😂😂. Me siento mal por haberme reído porque tanta gente están muriendo pero la ridiculez dé este imbecil es increíble
Pero la intención del comediante que Ucrania pertenezca a la OTAN ha sido uno de los motivos del conflicto bélico. O sea, claro que sería inaceptable por parte de Rusia el despliegue de tropas extranjeras en territorio ucraniano, ya que sería la misma OTAN disfrazada.
este ridículo… siempre con sus… estúpidas… presunciones… con moderación… esclavistas… ahora… parece que es… el original… porque jamás… se has vuelto… a quejar de… que lo usurpaban…
No entiendo, Putin tiene a los norcoreanos en Rusia y nadie dice nada, osea, tú no y yo si
Pero tu no eres más idiota porque misericordia de Dios, aprende a comprender lo que lees. No se trata de tropas en tiempos de conflicto se trata de tripas permanentes estacionadas en tiempos de paz. Antes del conflicto No había tropas coreanas en Rusia. Sin embargo, SIEMPRE ha habido tropas de la Ot@n encubiertas desplegadas en Ucrani@.
A ESTE TIPO NO SE LE PUEDE CREER NADA, VA DESDE USAR LOS APODOS Y NOMBRES DE OTRO HACERSE EL LOCO Y MENTIR, DESDE SIEMPRE? OSEA QUE EN LOS AÑOS 60 ESTABA LA OTAN AHI? LA QUE SI HA ESTADO AHI CON LA BOTA EN EL CUELLO DEL PUEBLO UCRANIANO DURANTE SIGLOS A SIDO LA BOTA RUSA, SOLO HAY QUE LEER UN POCO DE HISTORIA, RUSIA A ROTO TODOS LOS TRATADOS QUE FIRMO CON UCRANIA, PERO TE ENTIENDO, SI FUERA EEUU HACIENDOLE EXACTAMENTE LO MISMO A UCRANIA AHI SI ESTARÍAS DEL LADO DE UCRANIA,
QUEEE PENDEJO…!!!
saquen ustedes a los Koreanos, y enfrenten a Ucrania en el frente, no maten civiles, ni niños….Pelen pecho a pecho, no asesinen a inoscentes.
Pero cukika coñ@, no seas tan Bruto. Tu lo que quieres es que ese país desaparezca, por Dios, como es posible que se enfrenten parejos.
RUSIA SI PUEDE TENER EL EJERCITO DE OTRO PAIS ATACANDO A UCRANIA PORQUE LE HAN PARTIDO LA MADRE NO LO DIGO YO, LO DIJO PRIGOZIM Y EL GENERAL POPOV QUE ESTUVIERON EN EL FRENTE PERO TU A MAS DE 10 MIL KMS HABLANDO BASURA, TE TENGO OTRA, QUE LA DIRÉ MAS ADELANTE.
MATAN DESDE EL KREMLIN : COBARDES ,ABUSADORES , Y LOCOS VIEJOS … ..