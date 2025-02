Veinte plagas que empobrecen a San Juan de la Maguana

EL AUTOR es periodista y abogado.

1.- Una sociedad compuesta por livianitos y chancharos, que dejan ver el refajo, que solo le interesan puestos de poder. Evidentes son su comportamiento que el pueblo lo sabe, lo asimila y convive con ellos como si fuéramos yagua del mismo paquete. Es tan evidente que el nivel de convivencia permite no tener complicación alguna que hasta se hacen incuestionables para quienes de ellos reciben migajas;

2.- La permisividad. Es notorio que donde compartimos los sanjuaneros hasta nos reímos de las inmundicias y ocurrencias a la vista de todos y todas dejando pasar en el medio donde convivimos como si fuera ya normal lo que antes causaba asombros y estupor. Hoy en día todo es, ni más ni menos. No hay nada que esconder;

3.- Los privilegiados. Por los beneficios que reciba una persona enganchada en el gobierno, no creo que experimente un gran desarrollo humano. Todo, debido a la forma en que se encuentra regido nuestro pueblo en el orden económico, político y social. Tenemos que admitir que nuestra sociedad no es la más adecuada para un mundo de sana convivencia;

4.- Las mujeres sanjuaneras. Hoy en día deciden que en vez de ellas tiendan a parir las extranjeras (haitiana). Habitualmente vivir en San Juan, las mujeres de aquí, salvo honrosas excepciones para casarse y parir mejor deciden buscárselas, chapear, viajar, tener un viejo, aun siendo profesionales, porque el sueldo no les da para ellas y su niña o niño, todo a expensa de toda clase de daños morales y materiales. Es mejor para ellas buscar nuevos horizontes a exponerse a lo que la vida le trae, les dicen que son nuevas cortesanas;

5.- El pobre. Hoy se concibe que ser sanjuanero pobre, nacer aquí, es, estar expuesto, llegar al mundo de los vivos con su sarcófago debajo de la cama, donde tiene asegurada su muerte, sin saber cómo, cuándo ni dónde.

6.-La inseguridad. Un san juan en que cada día hay una inseguridad insipiente. Como van las cosas nos igualaremos a otras provincias, cualquier persona está expuesta a que le desprendan la cabeza, así por así, como si nada. Tendremos que garantizar la existencia con los medios que estén a su nuestro alcance;

7.- Delincuencia. Ya estamos observando como empiezan las olas de atracos, generadas por el mal comportamiento de determinadas autoridades del ministerio público en connivencia con determinados miembros inescrupulosos de nuestros cuerpos armados y militares al servicio del crimen. Es de esperarse que para tener seguridad habrá que cada uno valerse de sus propios medios como algo muy personal. Para no estar al abrigo de los criminales, debemos portar armas y aun así no tenemos garantías, ni siquiera con servicio privado, ello implica disponer de amplios medios económicos;

8.-Economia. Crece económicamente la población en determinados sectores, llámese prestamistas usureros, contrabandistas, políticos enganchados al gobierno, empresarios especuladores, dueños de farmacias, dueños de centros de salud privados que desvalijan a la población. Nuestro pueblo debe rogar a Dios para no enfermarse, vaya y una clínica le quite todo lo que se han ahorrados en treinta años de trabajos, por tanto, lo que le conviene es conservar su salud, porque si cae enfermo, no hay servicio de salud pública garantizado. Lo que le queda es morir.

9.- La Educación de San Juan es un privilegio, si es privada es muy cara, los niños de los pobres no tienen alcance a ella. La salud pública es un desorden, maestros que están más por el cheque que por vocación y de su vida privada ni hablar, pero lo cierto es que contrasta con la de lo que debe ser un modelo de profesor;

10.-El alquiler. Los alquileres cada día por las nubes, un pobre no puede vivir en una vivienda digna, el de clase media le es difícil soportar pagar casa, mientras las compras de inmuebles los constructores inmobiliarios han aumentado de valor. El plus valía hace que quien haya tenido tiempo atrás dos o tres casas sin proponerse ya es millonarios y puede vivir sin trabajar. Los depauperados hijos de machepa lo que tienen asegurados son las favelas de los barrios pobres y cada día van en aumento los alquileres porque los sectores que eran periféricos vista al rio, mirador norte y el bulevar de tenguerengue y zonas adyacentes a los Corbano le aumento el valor a sus casuchas;

11.Falta de oportunidad. La sociedad sanjuanera lo que ofrece es colmadones, dembow, trabajos en bancas, tiendas chinas con salarios de miserias y largas jornadas de trabajo ante la inobservancia del ministerio de trabajo, empleos en centros de bebidas de gentes que antes eran deportistas, además, las lacras de los políticos, empresarios y comerciantes están ahí, sordos, ciegos y mudos mientras sus privilegios les están sobre garantizados. No hay de otra, pero todo llega hasta un punto;

12.-Religion. Los creyentes en san juan, están ciegos, o miran para el otro lado, saben que no pueden tapar la realidad, porque todo sale a la luz. El pastor o pastora son empresarios de la fe, del comercio, de los préstamos, de las migajas que le dan los políticos y el gobierno, su régimen económico vigente es cada día más privilegiados y tienen la misión de dar sermones a la población sufridas como garantía de alcanzar “la gloria”;

13.-Falta de optimismo. El refajo se les ve a todos y todas, no muestran arrepentimientos y nos tildan de locos, frustrados y hasta de esquizofrénico. Todo para que no les muestren sus manchas, nuestra sociedad tiene vicios que, por serles inherentes, le es imposible decir que no son suyos, la hipocresía y el cinismo es muy predominante y su común denominador;

14.-Flagelos. En San Juan, la corrupción, ladronismo, prostitución, venta de drogas al granel, pobreza y hambre en presencia de las autoridades es una regla general, como si ya fuera un modelo de vida que les pertenece, y que es peculiar, tal como si fueran modelos característicos de la ciudad de Macondo, Sinaloa, Sicilia, Medellín o Petare. Cuantas faltas hacen muchos antecesores idos a destiempo y quienes han explorados nuevos horizontes si regresan hoy maña despavoridos se nos van;

15.-Las autoridades. El modelo de autoridad que prevalece es infecunda, cuando entra a un despacho de una autoridad no sabes si es un delincuente vulgar, al exponer a la vista sus males, no es el representante que la sociedad merece. Es, esa la sociedad la cual lamentamos estar viviendo y nos invita a actuar para eliminarla por nociva, toxica y dañosa;

16-Los Guillermitos de aparente intelectualidad. El intelectual de aquí, es vendido al mejor postor, codearte con ellos y ver su trayectoria a cerca de como escribe y como actúa da desagilo, vomitera, asco. Nos damos cuenta que no es ningún modelo ni nada que se aproxime. Es el prototipo del cinismo y la hipocresía elevada a su máxima expresión;

17-Sector empresarial. Unos empresarios que se ganan millones de pesos diarios, que te exhiben buenos vinos en sus centros de bebidas, que compran muchachitas por catálogos, que solo en sus adentros quieren la gracia de Dios para cuando lleguen al purgatorio tener una gloria asegurada, y la cual no se compra con dinero, es con obras de eucaristía, en cambio estos ricos privilegiados del Estado que quieren la gloria a nosotros nos saludan con una sonrisa a carcajadas como una burla sin control;

18-Falta de confianza y fe. A los sanjuaneros es de importarle que somos los dueños de nuestro propio destino, que los que hoy se privilegian no son superiores a nosotros, que aún nos quedan fuerzas y que los que nos han acometidos no están por encima de los que somos capaces de soportar. Hay fuerzas aun, tengamos fe, y una voluntad indeclinable;

19.-Falta de Optimismo. Mientras esas fuerzas de inagotables energías desvalijan al pueblo, desangran sus arcas, su cimiente, principios y valores y se apropian del presupuesto que le llega del gobierno a alguno de ellos por destino de la naturaleza o por designio de Dios, dio les ha dado su Karma. Uno que han perdido el habla por cáncer maligno, otro que pierde cada día la voz, otro con una vida hecha un desastre, uno que los pierden todo en un santiamén y otros que envía palabras de Dios a los grupos que ni siquiera la sienten Y,

20-Tener conocimiento de las dificultades, no implica estar bajo un ordenamiento económico y social que causa ese daño, ni mucho menos comprometerse. Todo lo contrario, contribuir en sustituirlo para construir otro diferente que tenga su fundamento en el desarrollo humano, es la tarea encomendada que nos corresponde a quienes no estamos comprometidos con el mal.

jpm-am

