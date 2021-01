Ve perversa presunta propuesta para involucrar Abinader en caso Odebrecht

Wilson Camacho

SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, dijo que hubiese sido «un acto de perversidad» el presunto acuerdo que el imputado Ángel Rondón asegura que le propuso el Ministerio Público en los inicios del caso Odebrecht.

Camacho aseguró carecer de información sobrfe el supuesto acuerdo, en el que, según Rondón Rijo, se le instigaba a involucrar a políticos en los sobornos pagados por Odebrecht.

«Yo he dicho en varias ocasiones que el equipo del caso Odebrecht se dividió en dos partes, una parte le tocaba litigar y otra parte le tocaba la litigación, y por una decisión de las autoridades del Ministerio Público en ese momento a mi se me colocó en el ámbito de la litigación de proceso; por eso desconocemos si esa propuesta se hizo o si no se hizo», afirmó en nota de prensa.

El procurador adjunto recordó que, «en cualquier parte del mundo que el Ministerio Público hiciera una propuesta de esa naturaleza, si la hiciera de esa forma, eso constituiría un acto de perversidad, a juicio nuestro».

Rondón reveló ayer, de acuerdo a publicaciones de varios medios de comunicación, de que el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez le propuso involucrar al entonces candidato y hoy presidente Luis Abinader como receptor de fondos de campaña otorgados por Odebrecht.

Rodríguez, sin embargo, dijo este martes que las declaraciones de Rondón responden a una presunta «campaña de descrédito» contra él.

«La campaña inició en marzo de 2017 con el objetivo de confundir a la opinión pública a través de falsas historias, pretendiendo escapar de su responsabilidad penal», indicó Rodríguez a través de un comunicado de prensa.

sp-am