Ve oposición quiere confundir población con entrega del bono

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader inició la quinta edición del programa Brisita Navideña, con un aumento en la cobertura del bono navideño de un millón más que el año pasado, para que familias de bajo recursos puedan recibirlo, destacó Federico Reynoso Benzán, director de medios de la presidencia de la República.

Informó que este año 2024 serán entregados tres millones de bonos, que llevarán alegría y alivio económico a las familias dominicanas durante la temporada.

Dijo que “la oposición política ha querido tergiversar y confundir a la población dominicana respecto a los que serán beneficiados para recibir este bonos”.

Explicó que cada uno de ellos tendrá un valor individual de RD$1,500 y estará dirigido a personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad económica, desempleo o ingresos formales registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que no excedan los RD$30,000 mensuales. “Si alguien aparece en la página web, pero no cumple los requisitos, no recibirá el apoyo económico del gobierno”, aseveró.

Indicó que los beneficiarios de este bono han sido seleccionados bajo criterios objetivos y transparentes.

Reynoso emitió estos criterios en respuesta a lo que definió como «especulaciones promovidas por sectores de la oposición que buscan desinformar a la población».

“Se reitera que el programa está diseñado para impactar positivamente a los dominicanos que realmente califican según los indicadores establecidos”, dijo.

Detalló que los bonos serán distribuidos por el Gabinete de Políticas Sociales, Gobernaciones Provinciales, Plan Social de la Presidencia, Programa Supérate y otras instituciones del Estado, así como también juntas de vecinos, iglesias y Organizaciones No Gubernamentales.

Aseguró que las familias beneficiadas han sido seleccionadas a través del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), específicamente en las categorías de Índice de Calidad de Vida (ICV-1: Pobreza Extrema e ICV-2: Pobreza Moderada). Además, agregó. las regiones con mayores índices de pobreza monetaria y multidimensional serán priorizadas,

sp-am